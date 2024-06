Hallo Guillaume Circus ? Wie geht's mein Freund ? Non non, t'excite pas, la Meurthe-et-Moselle n'a pas encore été annexée par les départements voisins du 57/67/68, eux-mêmes encore sous bastion germanique il y a de cela quelques (dizaines) d'années. C'est juste que je suis très content de savoir que nous allons passer un week-end ensemble en juin prochain du côté de Saarbrücken pour assister à la dernière tournée de NOFX. "Bon débarras" diront certains, "une grande perte" pour d'autres. À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Et la dernière (ou l'avant-dernière) fois que j'ai pu assister à l'un de leurs concerts, cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Il faut dire que les Uncommonmenfrommars ouvraient pour le groupe californien lors de ce show dominical à Nancy (organisé par ton ami Manux), et j'étais assez triste que ce soit l'un des derniers concerts de la bande des Follain. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais été un accro de la bande de Fat Mike, bien plus concerné par Bad Religion ou ce qui se passait alors en France. Mais je suis quand même content de participer à ce concert aux allures de mini-festival en plein air avec une affiche assez prometteuse (même si j'aurais aimé avoir Frank Turner à l'affiche, comme à Chambéry, ou Clowns comme sur d'autres dates). Comme tu es curieux, je suis sûr que tu es allé jeter une oreille à Last Gang (gang punk rock nord-américain), Itchy (belle sensation teutonne) et The Meffs (récemment produit par Frank Turner d'ailleurs). Bref, cette étape allemande de NOFX mériterait bien un petit fanzine, tu ne crois pas ? Mais je te laisse déjà terminer le premier numéro de ton propre zine Joining The Circus que tu pourrais facilement renommer Being Late at the Circus. T'as vu, je suis fort en langues !



Tout ça pour dire que je te souhaite une bonne année (déjà bien entamée, il est vrai) pleine de découvertes en tous genres, de photos floues et de concerts aussi fous. Pour les concerts, tu n'as que l'embarras du choix à Paname. Pour les photos, tant que tu feras l'opposé de notre ami JC, ça devrait aller. Et pour les découvertes, tu peux compter sur moi. La preuve avec mon tuyau du moment dont je vais avoir du mal à me lasser et dont tu vas vite devenir accro ! Ça s'appelle The Windowsill et ça vient des Pays-Bas. Ce groupe n'est pas tout neuf, preuve en est sa discographie assez fournie avec des albums, des 45 tours et des splits. C'est en fouinant au cours du mois de décembre dernier sur Discogs à la recherche de l'arlésienne (à savoir le LP de Not pour ne pas le nommer mais chut, je sens que ça va commencer à gaver tout le monde que je parle de ce groupe), que je me suis retrouvé sur la boutique en ligne de Shield Recordings (qui avait des exemplaires dans sa distro). Pour rentabiliser les frais de port (et accessoirement pour assouvir ma passion dévorante et encombrante d'acheteur de disques physiques), j'ai fouiné sur le site du label et j'ai commandé... euh... hum... une trentaine de références. J'ai donc profité de la période des soldes de Shield pour faire le plein de bon son (et de futurs tuyaux, qui sait ?), à moindre coût (enfin, tout est relatif quand tu commandes en grande quantité). Le disque pour lequel j'ai craqué direct est Focus, dernier effort du quatuor The Windowsill. Dès les premières mesures de "Can't stop love", j'ai été sublimé par cette pop punk ramonesque gavée de mélodies et de riffs percutants. The Groovie Ghoulies ont de nouveaux cousins en Europe, pour sûr ! Je ne vais pas te mentir, le disque a tourné en boucle pendant plusieurs jours. Plusieurs semaines, même. Un vrai rayon de soleil qui ne pique pas les yeux en plein hiver. C'est juste efficace et c'est même efficacement juste. J'ai toujours une larme à l'œil quand "With you tonight" déboule et j'ai envie de sauter partout en écoutant "It's killing me" (mon titre préféré au refrain surpuissant) ou "Change of heart". Dingue comme quoi la musique est vectrice d'émotions diverses et variées. Le groupe est aussi à l'aise dans l'exécution de morceaux mid tempo ("I should know better") que dans les titres rapides ("Love you better") et la galette se termine (hélas, trop rapidement) avec le majestueux "These tears are for real". Les petites touches de synthé ici et là font leur effet au milieu des murs de guitares et des mélodies vocales impeccables, et c'est véritablement une belle et inattendue découverte qui aura réchauffé mon cœur de rockeur.



Les gars n'ont rien inventé, mais ils jouent avec tellement de classe et d'énergie que ça mérite d'en toucher un petit mot, n'est-ce pas ? Ça aurait pu faire de jolis plateaux avec nos valeureux Greedy Guts ou même les Sons Of Buddha ! Bien évidemment, je me suis envoyé l'intégralité de la discographie des gaziers et j'ai commandé tous les disques parus chez Shield. Tous, t'as compris ? S'il ne fallait en choisir qu'un, et parce que dorénavant j'ai une histoire avec ce skeud, ça serait Focus, mais je peux te conseiller également Make your own kind of music, paru en 2017, et Showboating datant de 2014. Le groupe a également croisé le fer avec Jagger Holly (pop punk !), DeeCracks (pop punk !!) ou The Real Danger (pop punk !!!) et les splits valent bien évidemment le coup. Mais au fait, c'est qui The Windowsill ? Si tu as bien suivi, ils sont quatre et ils sont des Pays-Bas. Le batteur ne m'était pas inconnu, car il s'agit d'Ivo, l'actuel batteur des excellents Lone Wolf qui jouait également dans The Apers. The Apers, groupe dans lequel a également joué Marien (chanteur guitariste et compositeur de The Windowsill) et Jerry le bassiste. Ça explique pas mal de choses, tu ne crois pas ?



Pour l'anecdote (eh oui !), j'ai profité de ma grosse commande pour choper les deux LPs de Giant Eagles, pop punk synthétique qui pourrait plaire à nos amis de Cuir (le côté débile en moins). Second landing et Giant egos sont également deux excellents disques avec des voix particulièrement au point. Ce qui ne pouvait qu'être le cas, car une fois les crédits des disques décortiqués comme il se doit, il s'avère qu'Ivo et Marien jouent également au sein des Aigles Géants, accompagnés par Simon Baken et Ox des Accelerators (Ox étant également le bassiste de... Lone Wolf !). Avec tous ces mélanges, les Pays-Bas, c'est comme Jarnac (en Charente), connu pour être le lieu de naissance de François Mitterrand, Jean-Michel Lambert (le premier juge d'instruction de l'affaire Gregory), mais aussi pour son "Jarnac Sound" cher à notre ami MatGaz. Ce festival où tous les groupes de la commune se réunissaient et jouaient dans un même endroit. Ça a commencé dans un garage pour finir sur une scène mise à disposition par la municipalité. Comme tous les musiciens jouaient dans différentes formations, tu avais sept zicos qui envoyaient dans douze bands !



J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à écouter (et réécouter) The Windowsill. Je sais pertinemment que c'est ta came et que je prends très peu de risque sur ce coup-là, mais le but de cette rubrique et de notre fanzine, n'est-il pas de se faire plaisir en allant à la pêche aux gros poissons méconnus ? Ah, au fait, j'avais commandé deux exemplaires du LP de Not, mais il n'en restait plus qu'un. Sorry mon pote !



Alles ist gut mein Kamerad Gui de Champi ! C'est marrant que tu utilises l'allemand car j'étais à Munich récemment avec ma copine lors d'un gros week-end visite/concert, histoire de ne pas trop saloper mon bilan carbone, pour revoir un groupe dont je te parle tout le temps, à savoir Samiam. Je ne connaissais pas du tout cette ville, qui s'est avérée très jolie, avec un chouette centre piéton et une architecture gothique à foison. En plus, on a eu un temps de dingue, ciel bleu de ouf', pas un nuage à l'horizon... Mec, j'ai pris des couleurs à Munich fin janvier en buvant des grandes chopes (là-bas, les demis ils ne connaissent pas, ahaha) ! N'imp' ! Et le concert pour clôturer le tout était top, tout comme celui de Lyon quelques jours après, où j'ai croisé des potes d'un peu partout en France (Besançon, Chamonix, Paris, Montpellier, Caen...) et où les Ricains ont enfin pu laver l'affront du Batofar de juillet 2007, quand le chanteur Jason était tellement bourré que c'en était pathétique et triste. Merci Tous En Tong pour l'orga, c'était donc une très belle soirée (sold out, avec Go Public! en guest) et maintenant que la malédiction française a été rompue, il va falloir revenir et faire plus de dates chez nous. Je suis quelqu'un d'assez obtus, tenace et je ne désespère pas de me charger de celle parisienne, à l'occasion d'une prochaine tournée. Je ne me ferai par contre pas avoir cette fois et zapperai les tourneurs intermédiaires, dont mon "ami" Manux. Hum... Tu parlais d'arlésienne, je ne désespère pas non plus de sortir prochainement mon premier fanzine solo. Projet qui traîne depuis 2007 ! Hum hum... C'est ballot, avec Sergie Loobkoff (guitariste de Samiam) en couv' et un gros dossier sur son groupe, entre autres, s'il avait été prêt pour le 31/01, j'aurais pu en écouler pas mal à Lyon, je pense. Mais on ne se refait pas. Loser un jour... ahaha !

Pour ce qui est de notre virée commune en juin afin de voir NOFX une dernière fois, les guests ne m'enchantent guère, à part The Meffs que j'ai écouté vite fait et trouvé sympa (mais je les vois déjà à l'Xtreme Fest) et Pulley, qui viennent de compléter l'affiche. Second couteau (ou troisième, quatrième) du punk mélo depuis les 90's, il ne m'avait encore jamais été donné l'occasion de les voir. Ça sera désormais chose faite et on dira ensemble au revoir à la bande du gros Michel, qui avec des hauts et des bas aura malgré tout été marquante dans ma construction musicale. En juillet 1997, fraîchement diplômé d'un bac S, je partais avec des potes à Albi pour mon (quasi) tout premier concert punk rock : NOFX.



Très belle année à toi également, remplie de bons tuyaux dont on a le secret. Je confirme d'entrée que tu as très bien démarré. Autant je vois/connais assez bien les groupes bataves que tu as mentionnés, Lone Wolf, The Apers, The Accelerators... (tu as juste oublié Bat Bites dans cette consanguinité pop/punk made in Rotterdam), autant je n'avais jamais entendu parler, ni écouté The Windowsill. Je crois que toi comme moi, on aurait bien aimé faire découvrir à l'autre les Lone Wolf, qui au-delà d'être d'adorables personnes, sont de redoutables machines de guerre et d'efficacité en live, comme sur disque. J'en sais quelque chose, iels m'ont fait rater près de 30 minutes du set des Descendents au Fest, leurs concerts se chevauchant, et pourtant, je n'ai pas regretté une seule seconde être resté jusqu'à la fin au lieu de partir au milieu comme je l'avais initialement prévu. À défaut de Lone Wolf, bravo et bien vu pour The Windowsill car après avoir lu ta prose, j'ai lancé Focus et n'ai pas pu m'empêcher d'en tomber direct amoureux, mais en même temps ils annonçaient la couleur ("Can't stop love" = tube !).

C'est marrant que tu ne fasses pas référence à Screeching Weasel/Riverdales en parlant de leur musique car, perso, c'est vraiment ce qui me saute aux oreilles. Les morceaux catchy, le phrasé, le son de guitare, les couplets/refrains entraînants... j'ai assez peu d'efforts à faire pour imaginer la voix nasillarde de Ben la belette par-dessus tout ça quand j'écoute Focus ou Make your own kind of music, où se trouve un autre de mes morceaux préférés de The Windowsill, "See you back again", qui ouvre l'album de 2017. Pendant "That's not you", que j'aime beaucoup aussi, j'avais en tête le groupe Banner Pilot, auteur de plusieurs disques (quatre, entre 2008 et 2014) et d'un paquet de tubes chez Fat Wreck Chords, avant de disparaître soudainement des radars.

Bon, si jamais tu voulais une preuve de la qualité de ton tuyau (j'ai tendance à moins m'emballer que toi, par écrit tout du moins), figure toi qu'en moins de 24h, j'ai déjà utilisé toutes les écoutes possibles des disques sur Bandcamp. Et comme je suis loin d'en avoir fini avec eux (j'ai envie d'être à nouveau charmé en entendant "With you tonight" ou "Love you better" ou "Ride into the night" ou "These tears are for real" ou... bordel, c'est hit sur hit ce groupe !), je vais devoir pirater tout ça et/ou faire un tour sur le shop de Shield Recordings, même si ce n'est pas vraiment dans mon ADN de commander en ligne. Je suis plutôt du genre à craquer en direct, en fouillant les bacs d'une distro à un concert ou chez un disquaire.

Tiens, parmi le tourisme parallèle que nous avons fait à Munich, il y a eu la brasserie Hofbräuhaus (inaugurée en 1589)... et le restau Fugazi (!!), avec sa terrasse nickel pour prendre une chope en plein soleil. Il y a eu les églises de style rococo (bien bien chargées en dorures diverses)... et le disquaire Black Wave Records. Petite échoppe bien fournie et au propriétaire fort sympathique, j'en suis ressorti avec pas moins de 6 LPs. De l'occas' des 80's (Nena et Primitives), des 2000's (le tout premier Lack) et des nouveautés de 2022. The Beths, un de mes premiers tuyaux et deux disques complémentaires : Swami John Reis et Plosivs. C'est de ce dernier dont je vais un peu te parler. Il me faisait de l'œil depuis sa sortie et j'étais déjà tombé dessus chez Gibert... à 34€ ! J'avais non sans mal tenu bon à ma religion et mes principes m'empêchant d'acheter un disque plus de 30€ (limite qui prend 5€ tous les 4-5 ans environ avec les prix démentiels, mais tant qu'il y aura des couillons comme nous pour acheter...). Bon, là il était à 29€, j'ai craqué.



J'avais un autre tuyau en tête, lié au Fest de Gainesville, mais ce n'est que partie remise et comme tu as pu le constater, ce Plosivs me permettait une habile transition et un nouveau rebond. Tu mentionnais la scène vivante et consanguine de Rotterdam avec les différents groupes gravitant autour de The Windowsill, ou celle du "Jarnac Sound", le Seattle français, laisse-moi donc te causer un peu de celle de San Diego via ce all-star band. Ça fait plus de 25 ans que je suis de près les groupes de John Reis (Speedo de son surnom), boss du label Swami Records et guitariste/chanteur de Drive Like Jehu, Hot Snakes, The Night Marchers et surtout Rocket From The Crypt, que j'adore par dessus tout. Seul band qui peut agrémenter son punk'n'roll d'une section cuivres sans perdre une once de cool. Je te l'ai déjà dit, j'ai mon top 3 des groupes préférés (Samiam, Hot Water Music et Second Rate) mais s'il fallait monter à 10, il y aurait dedans RFTC. Donc quand je l'ai vu s'acoquiner avec Rob Crow, guitariste/chanteur du groupe indie-pop ultra classe Pinback, mon sang n'a fait qu'un tour. Demi-molle direct ! Je ne connais pas le bassiste, John Clark mais le batteur, Atom Willard, originaire de San Diego lui aussi, te parlera sûrement plus. Il a fait ses armes chez RFTC dans les 90's, avant de passer derrière les fûts des petits groupes suivants : The Offspring, Angel & Airwaves (tiens, Blink-182 aussi est de San Diego), Social Distortion, Danko Jones, Against Me! et tout récemment Alkaline Trio. Tranquille. Après, des supers gars réunis ensemble (dans le Pink Bar tenu par John Reis à San Diego ?) ça ne fait pas nécessairement un super groupe.



Dès le premier titre, "Hit the breaks", celui qui est familier de Pinback se retrouve en terrain connu et conquis par la douce voix de Rob Crow sur un morceau bien énergique. "Rose waterfall" qui suit, débute avec un riff tendu, qu'on doit davantage à John Reis et son jeu de guitare caractéristique, mais c'est quand les deux mettent ensemble la main à la pâte, et leurs pattes, comme dans "Never likely", "Broken fever" ou "Iron will", mon préféré, que le groupe se transcende. J'ai vraiment l'impression qu'aucun des musiciens n'a voulu tirer la couverture à soi et qu'ils n'ont pas non plus pris ce projet à la légère, comme une sorte de récréation, se reposant sur leurs simples noms. Ils ont bien réussi à marier la tension apportée par la section rythmique et la gratte de Speedo, avec les mélodies de Rob et ses harmonies et différents arrangements. À part sur "Pray for summer" il est vrai, seul morceau un peu mou et chiant dans l'ensemble. Une chanson sur dix, ça va, je les excuse. Allez, comme je suis tatillon, l'autre petite déception, source de frustration, est qu'on n'entend pas assez Speedo, Rob Crow prenant le chant lead sur tout l'album. Alors que l'alliance des deux sur "Pines" fait des étincelles, mais ça n'engage que moi. J'espère en tout cas que ce disque n'est pas qu'un one shot.

Bon, désolé pour ce maigre tuyau (un seul disque au compteur), qu'en plus tu m'as confié déjà connaître mais sans l'avoir trop poncé. C'était l'occasion de réparer ça. Mince, le doute m'habite, peut-être aurais-je dû choisir plutôt The Night Marchers pour te convaincre du talent et de la classe de mister John Reis ? Aaaarghhh. Dis-moi !





Hé, Circus, pas besoin de quantité pour apprécier un tuyau de qualité à sa juste valeur ! Regarde Not (ah merde, j'avais dit que je me calmais à propos de ce groupe). C'est vrai que comme tous les amateurs de musiques amplifiées gavées de mélodies, de guitares scintillantes et de lignes de chant imparables, j'ai été alerté en son temps par la sortie de Plosivs, premier album du groupe du même nom. Mais on a déjà dû en parler, je suis toujours méfiant de ces all-star bands et j'ai parfois tendance à laisser passer la "hype" (dans le bon sens du terme), pour me concentrer sur le sujet une fois la pression retombée. Ne trouves-tu pas que c'est une belle et délicate formule pour dire que "j'ai raté le coche avec ce gros dossier" ? D'autant plus qu'à l'exception d'Atom Willard, dont je raffole du jeu de batterie tant en studio qu'en live (ce qui n'est pas le cas du bougon Danko Jones qui n'a a priori pas supporté le fait que le batteur de talent lâche son groupe après un album), je ne me suis jamais, au grand jamais, intéressé à tous les groupes auxquels les autres musiciens de Plosivs participent ou ont participé. C'est grave docteur ? Il n'est jamais trop tard, tu me diras. Mais quand je vois que tu connais sur le bout des doigts le pedigree des loustics, je me dis que j'ai certaines lacunes à combler. En attendant, je me rappelle avoir écouté une fois ou deux (plutôt une fois que deux, d'ailleurs) le disque à sa sortie, sans que cela ne m'ait interpellé plus que ça. C'était il y a presque deux ans et j'en ai très peu de souvenirs. Je n'en ai même aucun ! Du coup, je suis content de le réécouter à l'occasion de notre rubrique commune, car je suis passé à côté d'un très bon disque. "Hit the breaks" aurait pourtant dû me faire accrocher direct, tant la puissance mélodique et le son génial des guitares sont carrément ma came. Mais au fur et à mesure que se déroule le disque, je pense que certaines structures un peu alambiquées (voire un peu compliquées à analyser au vu du nombre d'informations, comme pour "Thrown clear" ou "See you suffer"), et auxquelles je suis peut-être plus réceptif aujourd'hui, ont certainement joué dans le fait que je n'ai pas eu envie de creuser le sujet plus que ça. Pourtant, en enchaînant les écoutes, tout s'éclaircit : cet album est bourré de tubes (normal pour un bon tuyau). Impossible en effet de rester insensible au joyau (et pas vraiment joyeux) "Broken eyes", à l'époustouflant "Pines" ou à l'excellent "Pray for summer", morceau le plus abordable du disque et peut être l'un de mes préférés. Comme quoi, les goût et les couleurs ! Mais il est vrai que Plosivs est imparable quand il bouscule les codes et passe, en un dixième de seconde, d'un riff lancinant à un refrain inoubliable ("Bright").



Tu as raison : Plosivs transpire la grande classe, avec ses guitares aussi cristallines que complémentaires, son basse-batterie de killer (ah, Atom !!!) et ses harmonies significatives. "Rose waterfall" est tout ça à la fois, et les écoutes successives (et déjà répétitives) de ce tube en puissance vont me faire délaisser (un temps) les groupes aux grosses guitares pour décortiquer ce disque très (trop ?) riche. Et comme tu en parles mieux que moi, j'espère que ta prose aura déjà convaincu nos lecteurs à (re)jeter une oreille attentive à ce petit bijou indie pop. Y aura-t-il une suite ? Je l'espère, même si les gars ont plié le game en dix titres et que s'ils en restaient là, personne ne pourrait leur en tenir rigueur. Pour le coup, on aurait bien aimé que ce soit eux qui s'ajoutent à la tournée d'adieu de NOFX, hein ? Tuyau validé mon ami, et pas qu'un peu !!!



Plosivs. The Windowsill. Deux tuyaux qui tiennent la route et qui devraient réchauffer le cœur de nos lecteurs en cette fin d'hiver. Je suis en tout cas très excité de connaître ta prochaine suggestion de bon goût. En attendant, on va tenter de se faire tout petit auprès de la rédac' avec notre retard accumulé dans nos chroniques, hein ? À plus dans ma Sportsvan, mon bon Guillaume !

Discogs: Site officiel

credit photo The Windowsill : Tymon de Laat