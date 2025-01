Après l'expérience Skáld, Mattjö décide de mener son propre drakkar et fait monter à bord de son embarcation des amis proches tels que Voron (avec qui il jouait dans un groupe de metal progressif nommé Madonagun) et Mostefa (guitariste d'Arkan). Au gré de leurs expéditions, le personnel monte ou descend du bateau qui ressemble davantage à un collectif où chacun prend sa part. Ainsi, on peut y voir souquer ferme un spécialiste en langues scandinaves anciennes, Anatoly (Nytt Land qu'on entend sur "Niflheims auga"), Johan (Det Var) ou Stan (Arrün) entendus par le passé, preuves que les Vikings de différents horizons peuvent s'associer sans souci du moment qu'ils sont motivés par l'aventure, c'est de toute façon la définition du terme que l'on associe à leur musique, même si elle peut s'inspirer d'autres contrées... Et d'autres habitudes comme celles de Louis Ville qui assure une production plus terrienne que maritime.



Musicalement, on reste dans l'ambiance nu-folk (Wardruna, Heilung...) et l'imagerie nordique avec du vieux norrois et des lettrages peu faciles à déchiffrer, et quand tu as réussi à lire Hrafngrimr, encore faut-il le prononcer, les initiés disent "Raven grim" que l'on traduit par "masque de corbeau" ou son porteur. Un truc pas super réjouissant qui entre en résonance avec des thèmes actuels tout au long de cet opus dont je n'ai pas la traduction... Ce qui est plus facile à comprendre, c'est qu'on est embarqué dans un monde de voyages où les cultures se mélangent, où les godar (une sorte de chef religieux) lancent des incantations accompagnées par des instruments traditionnels qui nous déconnectent du réel. Difficile de savoir où on se trouve, même une fois le brouillard dissipé... les Vikings ont dirigé l'Angleterre, traversé l'Atlantique, conquis une partie de la Méditerranée et sont allés jusqu'aux abords de la mer Caspienne en Asie Centrale, Hrafngrimr nous promène donc aux confins de leur monde mêlant guitare orientale, voix rauque et guimbarde ("Draugr"), alternant les ambiances (la voix de Christine s'opposant et se mariant assez bien à celles de Mattjö et Mostefa) et jouant sur l'éternel désir de repousser les frontières du monde connu.



Si tel Leif Erikson (le vrai comme le personnage de la très bonne saison 3 de "Vikings Valhalla" (malgré moultes entorses à l'Histoire), tu apprécies de découvrir des mondes nouveaux et tu acceptes de voyager avec des cartes incomplètes, embarque sur Niflheims auga et vogue.

Oli

Publié dans le Mag #62