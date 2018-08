Trio parisien, Howlin'Machines est composé de Adrien Stiefel à la batterie, de Mathieu Ghobrial au chant et à la basse et de Quentin Lourenço à la guitare. Leur musique se trouve à mi-chemin du hard rock des années 70 et du stoner. Grâce au soutien du label One Hot Minute, la formation sort Fever en juin 2017. L'occasion pour le groupe de pousser ses premiers grognements. Pied au plancher, L'Ep ouvre les hostilités avec le single "Fever". Une recette simple et efficace qui ne tarde pas à montrer l'influence majeure de Kyuss. Sur "For You" la basse de Mathieu Ghobrial renforce le rythme endiablé du titre. L'intensité au chant monte d'un cran sur "Overture" avec une mélodie rageuse et hypnotique. "Worst Nightmare/Sweetest Agony" propose également ses petites friandises. Pendant que le chanteur monte sa voix au bord de la rupture, guitare et basse se suivent pour poser un solo bien calibré. Après un disque qui comporte plus que son quota de gros riffs, Howlin'Machines met les projecteurs dehors sur un rock bluesy qui saisit les tripes avec "The Lies About". En sachant que la moyenne d'âge des musiciens est de 22 ans, l'énergie du disque semble plus que prometteuse. Affaire à suivre...

Julien