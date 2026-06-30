Howlin' Grassman Vs Stompin' Bigfoot... tout un programme ! Ça sonnait comme un split entre deux groupes dont j'avais du mal à me représenter la musique, mais renseignements pris et CD enfourné dans la platine, il s'agit en fait d'un two-men-band qui fait du rock bien craspec. Grassman et Bigfoot sont chacun à la fois guitariste, batteur et chanteur (en live, ça doit être un beau bordel), et en 25 minutes, ils nous balancent neuf titres alternant les ambiances tantôt noisy, tantôt bluesy, mais toujours sauvages. On ne peut leur reprocher de faire de la publicité mensongère, ils annonçaient la couleur d'entrée de jeu pour ce deuxième album : The wild one of the wood is back in the city. Ça va défourailler, personne ne sera épargné. Que ce soit de manière langoureuse (l'excellent "Grassman is howlin'"), plus frontale ("Don't blame me"), voire carrément punk-hardcore ("Obsessed with fear" clôturant le disque ne laisse aucun survivant) ou vicieusement irrévérencieuse ("Fuck it's monday", "January sucks"), avec la tension qui monte, qui monte, sans jamais faiblir. On pense par moments à McLusky, à The Birthday Party, aux Idles des débuts, au Bayou ou Detroit Rock City, alors que ce duo crasseux nous vient de bien plus près. Tonnerre de Brest !