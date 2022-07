Plutôt spécialisé dans un métal assez "post" quelque chose, Pelagic Records s'offre parfois quelques écarts et des incursions dans des mondes à part. Celui construit par Horte s'étend sur de longues plaines assez froides et sombres à peine réchauffée par la voix de sa chanteuse. Les paysages, en partie électronique, invitent au repos même s'ils s'obscurcissent ("Kun joki haihtuu") ou se durcissent ("Väisty tieltä") assez violement parfois. Les Finlandais doivent beaucoup à Dead Can Dance et leur utilisation du finnois (logique, c'est leur langue) apporte un côté folk (assez en vogue pour les Scandinaves) qui peut brouiller les pistes. Ambiant, Post, Electro, Folk, Shoegaze... pas évident de tout accorder mais Horte réussit à composer un univers cohérent. A cependant réserver aux aventuriers.

Oli