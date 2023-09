Quand mon pote Greg Smets, boss du label UFV m'a demandé si je voulais recevoir sa dernière prod, j'ai dit oui, sans trop réfléchir, ni même lui demander ce que c'était. Et j'ai reçu cet EP au format digipak, avec un mec et sa guitare sur la couv'. En posant le CD sur ma platine, je ne m'attendais pas à ça. On est loin du post-rock de Fall Of Messiah, de l'indie-emo-punk de Soft Animals ou de la noise-rock-HxC de Kabul Golf Club, autres références du label du ch'nord. Non, Hooverville nous propose cinq chansons folk/pop, en français, principalement guitare (acoustique)/chant enrobées de quelques samples (batterie synthétique, piano), un peu comme quand Billy The Kill s'est mué en Fred Alera. Une fois la surprise passée, j'aime plutôt sa voix ainsi que certaines mélodies mais il est vrai que je tique pas mal sur les paroles et le choix souvent assez pauvre des rimes. C'en est même saisissant tant cela tranche avec la qualité de l'orchestration et de la production. J'ai fait tourner cet EP plusieurs fois et ce sentiment est revenu à chaque écoute. Dommage car il y a un certain potentiel, mais qui peut sûrement encore être affiné.

guillaume circus