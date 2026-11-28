Basés à Nantes, portés sur la déconne, présents dans plein de festoche et ayant sorti un bon album, qui de mieux que Les Hommes Crabes pour répondre à une interviOU ? Personne ! Ce sont donc eux qui s'y collent !

Les Hommes Crabes MOTOCULTOR 2026 Bigsure OU Les Hommes Crabes ?

Les Hommes Crabes bien évidemment ! Bigsure était notre ancien projet avec lequel on faisait du stoner psyché. Pour nous, ce ne sont que des bons souvenirs à traverser la Bretagne à la recherche de la meilleure galette saucisse du pays .



Tourteau OU étrille ?

Ça sera étrille, en dédicace à la brasserie artisanale de la cousine de Flo notre batteur. C'est la brasserie "l'Étrille" à Locmariaquer pour les intéressés !



Scrabble OU Cup the crab ?

Scrabble pour nous, on commence à se faire vieux et ça fait bosser le cerveau on en a besoin (rires), mais Cup the crab à l'air bien cool il faut qu'on teste ça en tournée.



Les Simpsons OU South Park ?

Vu le nom de notre groupe... pour ceux qui suivent... c'est bien sûr South Park, les hommes crabes sont dans l'épisode 8 dans la saison 7. Histoire d'un complot où les hommes crabes veulent conquérir le monde moderne en montant le niveau des mers ... à voir absolument ! On adore le coté décalé de ce dessin animé, et dans nos textes, on essaie de faire de même, on parle de choses sérieuses en les tournant d'une façon ironique. La vie est déjà assez anxiogène en ce moment, alors autant se marrer...



The Guardogs OU The Ascending ?

Les deux, feu The Guardogs était le groupe qu'avait Bat (basse) en parallèle à l'époque Bigsure, du bon rock à la QOTSA fait par des musiciens talentueux. Et The Ascending, c'est un "super groupe" de Nantes lancé par Eddy Kaiser où Alx officie à la guitare depuis 2022. Deux groupes hyper qualitatifs qu'on vous conseille d'aller écouter .



Grunge OU stoner ?

Étant nés tous les trois dans les années 80, c' est plus le grunge de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden qui nous lie, et bien entendu toute la scène rock des années 90 comme Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, etc ... mais vu qu'on ne peut pas s'arrêter à un seul courant en tant que musiciens, le stoner est un style qu'on apprécie énormément avec des groupes comme Kyuss et les projets de monsieur Garcia, et plus récemment avec Slomosa, All them Witches ou encore Gaupa qui nous font bien vibrer. Et j'avoue qu'au Hellfest, on est souvent sur la Valley.



Ricard OU Pastis ?

Pastis en référence à notre album Galak 51 sorti fin d'année 2025. Galak 51, c'est notre planète imaginaire regroupant tout ce qu'il y a de pire sur notre planète Terre. Du gras et de l'alcool coulant à flots pour que le peuple suive la ligne... le "du pain et des jeux" des temps modernes.



Les Hommes Crabes MOTOCULTOR 2026 Oum OU Groquik ?

Du coup, ça sera le dauphin Oum de la fameuse marque de chocolat blanc de notre enfance, qui est l'un des trucs le plus gras de la terre. Qu'est-ce qu'on a pu en manger de cette merde (rires).



Local de répète OU studio ?

Alors nous, on répète tous les mardis de 10h à 16h chez un pote depuis peu qui a un spot au fond de son jardin pour garder la forme, et on compose généralement en grosse jam sur plusieurs jours chez Bat. Donc on passe beaucoup de temps en répètes, mais le plus gros kif comme beaucoup de musiciens, c'est de se poser dans un studio et prendre le temps de record nos morceaux. Notre album Galak 51 a été enregistré au Garage Hermétique proche de Nantes chez des fous de l'analogique, c'était une expérience magique qu'on aimerait revivre tous les jours. Big up à Nico et Pierre on vous aime fort !



En français OU en anglais?

On a commencé en français, mais Bat qui écrit les textes se sent plus à l'aise avec l'anglais car il a écouté beaucoup de pop rock anglais avec son grand frère. Ça sort beaucoup plus simplement que le français bizarrement, et on ne va pas se mentir, ça sonne mille fois mieux pour le rock fort quand même !



Live en club OU live en festival ?

Franchement, on prend autant de plaisir en club qu'en festival. Tant qu'on est les trois, on s'amuse partout.



Purple House OU Hellstage ?

On va dire la Purple pour sa folie (sourires) et la Hellstage pour la belle opportunité de se produire devant pas mal de monde. En tout cas, pour nous, ce sont deux beaux souvenirs qui nous ont permis de grandir encore un peu plus.



Hellfest OU Motocultor ?

On aime les deux. On bosse (Bat et Alx) en bénévoles au Hellfest depuis plusieurs années, et Flo travaille avec eux pour leur site Internet, donc c'est un lieu et une équipe qu'on connait très bien et qu'on apprécie. On espère un jour être programmés sur une des scènes officielles sur site. On croise les doigts pour 2027. Et pour le Motocultor , on y a joué avec Bigsure en 2016, c'était fou. Et cette année, 10 ans après, on y retourne avec Les Hommes Crabes le dimanche matin sur la Bruce Dickinscène, c'est un festival qu'on adore aussi, Alx y bosse depuis trois ans sur le stand lutherie avec notre ami de longue date Beardy's guitar, il est installé à coté de Vannes, qui nous aide et soigne nos instruments.



Cold Crash OU Le Ferrailleur ?

Depuis des années, Tomasson du Ferrailleur, qui est un très bon ami de Flo, nous a ouvert ses portes pour que l'on puisse se produire avec tous nos groupes respectifs et on le remerciera jamais assez. Pur lieu, gros son et équipe géniale ! Et depuis peu, on traine pas mal chez Hugo au Cold Crash qui est devenu un ami également. Il fait vivre la scène nantaise dans un lieu un peu plus petit et plus abordable pour nous, petite structure, et qui permet de faire des dates à la cool dans une bonne ambiance et qualitatif au niveau du son. Pour nous, c'est un peu la nouvelle Scène Michelet pour ceux qui connaissaient ce lieu Nantais.



Les Hommes Crabes MOTOCULTOR 2026 Shimmeric OU Kristel ?

Ahhh, les copain-ines. On vous aime ! Deux super bons groupes avec qui on a joué au Ferrailleur en début d'année et qui a fini dans une after épique au (feu) le Floride... Que de souvenirs. En tout cas, deux putains de groupes avec de très bons humains et musiciens avec lesquels on va encore jouer et même partir certainement en tournée l'an prochain. On a d'ailleurs fait la Purple House grâce à l'ami Alphonse de Shimmeric... avec Kristel cette année. Encore merci pour le ventilo les ami-es! Allez écouter c'est vraiment de la bonne !!!



Dolly OU Kokomo ?

Encore une fois, on est nés dans les années 80 et on ne veut pas rester sages, donc ça sera plus Dolly qui, pour moi (Alx), était un des meilleurs groupes de la scène rock française. Au passage, j'adorerais faire un feat avec Manu. D'ailleurs, si jamais tu lis cette interview...



Jules Verne OU Jacques Demy ?

Jules Verne, vingt mille lieues sous les mers, l'île mystérieuse, ses créatures imaginaires, les hommes crabes, tout ça tout ça ... même combat (rires) ça nous parle énormément et mis des images folles en tête depuis notre plus jeune âge.



Rhum arrangé OU Muscadet ?

Alors là, ça va dépendre de l'heure qu'il est. Le rhum arrangé pour l'apéro puis le Mumu en entrée avec des huîtres bien entendu. Puis des huîtres pour la gueule de bois du lendemain et avec un p'tit verre de Muscadet pour remettre du feu dans la cheminée. Avec modération hein ! Ou pas...



FC Nantes OU HBC Nantes ?

Non ! Nous c'est BMX, skate, surf et planche à voile, des bleus sur les genoux, l'océan, et tomber dans les moules est plus notre délire. On ride la vie comme la scène, toujours à fond !



Le Lieu Unique OU Les Machines de l'île ?

On sera plus Machines de l'île pour le coté dingue de l'ingénierie folle, l'imaginaire à la Jules Verne et également car on répétait avant à Trempo/Stereolux qui est juste à coté. Voir l'éléphant toutes les semaines, même au bout de dix ans, nous faisait toujours le même effet d'émerveillement et de retour à l'enfance.



Rennes OU Angers ?

Deux villes culturellement hyper cool avec des lieux excellents pour jouer. Mais bon, BZH oblige, on penchera plus pour Rennes et son coté punk à galettes saucisses.

Merci Les Hommes Crabes et merci Angie chez NRV.

Photos : Nolive