Les Hommes Crabes ? D'où sort ce nom ? La seule explication que j'ai à filer, c'est la référence à South Park où des "Hommes crabes" cherchent à dominer le monde. C'est un délire et ça peut coller à l'univers de ce trio. Sinon, ce sont trois zicos qui jouaient ensemble dans Bigsure (mais aussi Gokan pour le batteur Flo, The Guardogs pour le chanteur-bassiste Bat et The Ascending pour le guitariste Alx). Biberonnés aux nineties, aux réf' de la pop culture (Galak 51, c'est un apéritif anisé au chocolat blanc ?) et aux calembours (leurs deux EPs précédents s'intitulent Panier de crabes et Exe.Crab), les Nantais sortent donc une nouvelle galette avec 7 titres simplement très rock. Si la guitare est toujours bien distordue, c'est le chant qui donne l'orientation stylistique des morceaux, on est parfois un peu plus dans le punk emo (quand la mélodie est accentuée), un peu plus dans le grungy (quand on ajoute du gras), un peu plus dans le garage (quand ils font style de s'en foutre). Le rythme joue aussi et prend sa part, il sait calmer le jeu ou balancer de bons moments de groove histoire de s'assurer qu'on puisse se dégourdir les pinces.

Oli



Publié dans le Mag #68