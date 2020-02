Ferme les yeux, lance la lecture de ce "cri silencieux" et tu entendras quelque chose, outre le titre trompeur, tu te retrouves en Arizona avec une brindille dans la bouche, un Stetson vissé sur la tête et un Colt à la ceinture. Pourtant le trio Holy Bones n'est pas né sur les bords du Colorado mais auprès de l'Isère dans les Alpes, les grands espaces mis à part, ce n'est pas tout à fait le même trip. Pour autant leur rock marqué autant par le folk que l'americana donne le change et on n'y voit que du feu. Ces gars-là ont forcément du sang de cow-boy dans les veines. Une guitare douce, des rythmes porteurs, une voix marquante (qui nous touche parfois comme celle du génial David Eugene Edwards de 16 Horsepoweret de Wovenhand), le combo a tout pour charmer toutes les oreilles, il apporte de la sérénité et si on se plaît à simplement contempler leur œuvre (le cinématographique "Badlands" et son sifflotis Ennio-Morriconesque alors que c'est pour le film éponyme de Terrence Malick qu'ils l'ont travaillé), on est parfois poussé à y participer, chantonnant avec eux cette "Same old song". Riche et bien construit, cet album est une belle et chaleureuse évasion qu'on aurait pu offrir à Patrick Balkany... mais qu'on préfère garder pour nous.

Oli