Originaire de Nancy, Hoboken Division est influencé par les mouvances du garage rock, du krautrock et du delta blues. Dans les premières heures, le projet est porté par Camille Rieffly au chant et Mathieu Cazanave à la guitare. Le duo sort un premier EP en 2012. Pour la suite de l'aventure, ils sont rejoints par Thibault Czmil à la batterie. La formation sort ensuite les albums Arts & crafts (2015) et The mesmerizing mix up of the diligent John Henry (2017). Cette année, le groupe présente Psycholove.



Globalement, Hoboken Division revient avec un son très psyché avec bien souvent des ambiances assez lumineuses. "Lover's limbo" est un morceau pop rock qui sème le trouble avec quelques éléments grungy. Dans "Legion", Camille Rieffly s'appuie sur ce type d'ambiance pour poser sa voix envoûtante. Elle conduit ensuite un morceau qui grimpe en intensité. "It ain't moving" suit le même chemin avec quelque chose de plus groovy.



Le groupe aime souffler le chaud et le froid. Les enchaînements "Discipline"/"Légion" ou encore "Fool moon"/"Home" sont surprenants. Nous pourrions dire : deux salles, deux ambiances. Hoboken Division a dans son ADN une part de loufoque. Le clip "Fool moon" met en scène un homme qui suit les cours de fitness de Claudia Schiffer sur VHS pour tuer les heures. Seul titre en français, "Jackie" est paradoxalement celui dont l'univers est le moins abordable.



Psycholove, c'est aussi un certain nombre de pépites. "Discipline" est le morceau le plus sauvage. Il grésille en tout sens. Ici, Hoboken Division donne vraiment l'impression de vouloir sortir des standards radiophoniques. La fin du morceau bascule carrément vers une dimension plus noise. "Twice as sharp" propose une approche plus blues. Un style qui colle à la peau de la chanteuse. Le groupe termine à pas feutré sur "Blue". La note douce de l'album est un beau final.

Julien

Publié dans le Mag #62