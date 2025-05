Originaire de Haute-Savoie, Hippocampe Fou commence sa carrière en participant au groupe La Secte Phonétik. En 2010, il réalise son premier EP solo. Ses textes travaillés, ses univers enchantés et son humour lui permettent de se démarquer. En 2013, son deuxième album se fait notamment remarquer avec des titres percutants tels que "Le dindon" ou "Le marchand de sable". Ce dernier bénéficie d'un clip en noir et blanc à l'esthétique particulièrement réussie. Deux ans plus tard, son album Céleste attire encore l'attention. À l'instar de Georges Brassens dont il s'inspire volontiers, il manipule les mots pour s'inventer des mondes ("La chasse aux sorcières"). En 2022, il fait voyager petits et grands avec son spectacle musical L'odyssée d'Hippo. En octobre, le rappeur revient avec un nouvel album : Présent.



Hippocampe Fou amorce tranquille cet album sur une chanson qui parlera bien aux quadras. Avec le sourire, il se décrit comme un "Demi-vieux". Celui qui ne se reconnaît plus dans son reflet reste aussi avec son sac de questions pour l'avenir. Pour autant, l'artiste n'a pas pris une ride. "J'ai fini le taf" met en valeur son flow toujours rapide et impeccable. Un titre bien écrit qui oppose les activités après le taf de sa jeunesse et de son présent. On retrouve un bon rythme également sur "DJ PS". La forme donne envie de sauter en l'air et le contenu révèle le quotidien d'un père de famille. Bien sûr, tout cela se fait sur fond d'absurdités.



L'esprit de famille ressort beaucoup dans cet album. Sa fille intervient sur "Tapalaref" pour un temps de battle, et avec son père, mettent en évidence des décalages de générations dans un jargon bien senti et drôle. Sa femme apporte un effet "chanson française" pour rendre hommage à sa mère disparue sur un fond de piano. Sa sœur vient aussi à deux reprises ("On a beau dire", "Respire") pour évoquer des souvenirs mêlant tendresse et nostalgie. Son père prend le micro pour une minute. Il parle du concept de l'éternité. Un moment déshabillé de toute musique. C'est pourtant aussi simple que philosophique. C'est aussi un grand moment de cet album.



Un petit trip sombre et hypnotique fait tout de même irruption sur "Tout seul". Hippocampe Fou aime ici "briller dans l'ombre...se met à poil grâce à sa plume". Il assure un rap à l'ancienne sans l'effet d'un auto-tune moderne. Il dérive encore à la poursuite de questions métaphysiques. Hippocampe Fou est un rappeur et un papa avec certitude. Son flow est une marque de fabrique difficile à détrôner. Ses textes font de lui un parolier humoristique et un poète à ses heures.

