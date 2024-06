Troisième opus solo pour l'ancien leader des Coup d'Marron, peut-être le plus personnel, en tout cas Wilfried Hildebrandt se présente ici sous la forme de quelques traits et de son diminutif Will. L'album regroupe une dizaine de chansons pop où la voix, et donc les textes, occupent une grande place et n'en laissent que peu aux arrangements, petites sonorités, rythmiques et bouts de guitare qui l'accompagnent. Si les musiques sont plutôt claires et tintantes, les mots sont un peu plus graves entre tentations, amours contrariées, faux-semblants et ratages (Même s'il y a de l'éclat à rater sa vie). Pas trop de quoi s'éclater à l'écouter, mais quelques vrais moments délicats sont très appréciables comme "A part ça", "Je te connais" ou le superbe duo avec Buridane (son pendant féminin ?) sur "Tu ne mens jamais". Après s'être délecté de covers dans les arbres (va jeter un œil à ses Sessions suspendues sur le tube), Hildebrandt recentre son travail sur sa personne et se livre sans se cacher pour mieux nous toucher.

Oli

Publié dans le Mag #59