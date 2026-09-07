Les frères Chambert et Benjamin jouent ensemble depuis plus de 25 ans et s'ils ont donné dans le débranchement avec l'album précédent (petit clin d'œil à The journey avec "Mayday" ?), le sixième revient à leurs origines et tape donc plus vers le déhanchement. Fidèles au hard rock avec une distorsion pas dégueulasse, des refrains qui se veulent fédérateurs et une grosse énergie, ils enquillent les titres (12 ici) sans sourciller et sans se soucier des évidentes accointances avec leurs principales influences. En effet, quand un de tes titres s'intitule "D.K/D.C" ou que tu écris une intro comme celle de "Peace out", tu ne caches pas vraiment ton amour pour AC/DC. Dans l'ensemble, je les trouve plus proches d'Aerosmith, le combo cherchant plus souvent l'harmonie que la confrontation, ça joue avec les chœurs et les jolis passages de grattes, ça minaude un peu à la Steven Tyler et les tempos restent mesurés. Les amateurs d'action sont quand même servis avec quelques accélérations bien senties ("¡ Bang Bang !", "Let me"...), mais HighWay évite toutes les sorties de route en respectant les règles d'un bon groupe de "classic hard rock", ne pas trop chercher à faire autre chose que du classique et du hard rock !

Oli

Publié dans le Mag #71