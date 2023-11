Highway, c'est un peu comme le fameux slogan du Canada Dry. Ça sonne comme un groupe ricain, ça ressemble à un groupe ricain, mais ce n'est pas un groupe ricain. Car malgré les apparences, c'est un quatuor bien de chez nous ! De Montpellier, pour être plus précis. Mais pas de complexe franco-français dans cette chronique de The journey, le dernier album du groupe (le cinquième), un album en mode acoustique, pensé et composé (comme le suivant qui sera électrique) pendant les périodes de confinement.



Instinctivement, les deux premiers adjectifs qui me viennent à l'esprit après plusieurs écoutes attentives de ce "huit titres" sont : talent et grandiloquence. Talent tout d'abord, car les morceaux (nouvelles compositions et arrangement de titres électriques de leur discographie) de The journey sonnent au top. Tant au niveau des compositions que de la production et du son (le travail de Brett Caldas-Lima à la production, au mixage et au mastering est à souligner), il n'y a rien (ou presque) à redire de ce disque qui enchaîne les refrains entêtants ("Like a rockstar", "One"), les fulgurances guitaristiques ("Motel in Alabama", "Have a beer!") et les performances vocales impeccables. Que les titres lorgnent du côté de la fête ou qu'ils créent des ambiances intimistes, The journey est un chouette disque sentant bon le "classic rock" des années 70 et le glam rock américain des 80's. Ce n'est pas pour rien si Appetite for destruction figure dans le top trois des musiciens, dixit le site web de Highway.



Un chouette disque aux accents grandiloquents. Car même si le groupe compose et s'exécute avec une insolente facilité, il use et abuse des gimmicks du genre (à savoir : clichés dans certaines parties vocales, thèmes des chansons, couleurs des morceaux fortement americana même si "In the circus of madness" sonne très hispanique) qui pourraient, à la longue, agacer l'auditeur. J'emploie volontairement le conditionnel car pour ma part, ça me le fait complètement. Peut-être parce qu'on partage pas mal de (bons) goûts en commun ! Dépaysement et qualité assurés avec The journey que je suis curieux de voir restitué en live.