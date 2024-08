Celui qui se permettra de dire du mal de High School Motherfuckers aura affaire à moi. Je ne suis pas bagarreur pour un sou (ni pour deux) mais pour le coup, je ne prends pas vraiment de risque car je suis sûr qu'en tant qu'amateur de guitares saturées et de mélodies imparables, le glam/hard/punk/rock du groupe du quatuor parisien va forcément te plaire. Trouble in paradise, nouvelle production parue chez Shotgun Generation Records, propose quatre nouvelles compositions et trois reprises (et pas des moindres avec des covers de The Dogs d'Amour, Last Of The Teenage Idols et des Ramones). A défaut de révolutionner le style, High School Motherfuckers s'applique à coucher sur bande, avec soin et détermination, les codes d'un style qui demeure attractif et distrayant. Les chorus de guitare sont percutants, les nombreux riffs sont incisifs et les lignes vocales sont efficaces. On pense bien évidemment à Backyard Babies et consorts quand s'enchaînent les 27 minutes de Trouble in paradise, et on regrettera uniquement un son pas assez puissant à mon goût pour mettre en avant des compos solides et des interprétations sévèrement burnées. La suite, et viiiiiiiite !