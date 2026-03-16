Changement d'ambiance pour la galerie High On Wheels, après un Fuzzmovies orienté cinéma, on est aux prises avec The monkey, un singe pas très sympa qui fout le bordel. Oui, car, même quand on est un singe, on évite de tremper ses couilles dans le whisky des honnêtes gens tranquillement installés au bar. Pas le même délire que le cinoche, mais le même art du décalage entre l'intrigue qu'on nous présente et la musique produite. Parce qu'avec les Parisiens, on aurait pu avoir une sombre histoire de pur-sang venu déféquer devant l'entrée du saloon sans que ça ne fasse tache dans leur univers.



Passons ces commentaires pour en venir au plus important : la musique ! Pas de préchauffage pour la disto qui permet à la guitare d'attaquer direct avec un riff aussi tournoyant que brûlant. Malgré son titre, "Get down" fait monter dans les tours très rapidement, c'est bien speed et quand ça se calme, c'est juste pour augmenter la dose de groove. Du swing et de la sat', "The monkey who dipped his balls in my whiskey" n'en manque pas, le chant est plus lourd et agressif. Et si le trio m'avait laissé penser que la voix n'avait pas toujours une grande importance sur l'album précédent, ici, c'est toujours réfléchi et efficace. La tonalité, la verve ou l'aspect mélodieux peuvent changer, mais c'est toujours pour servir la composition, il en va de même pour l'ajout de sample, ici c'est "Arrakis" qui en propulse quelques-uns avec une certaine logique puisque les extraits viennent du film Dune (celui de David Lynch) dont le décor principal est une planète désertique assez chaude... Du discours de Paul Atreides / Muad'Dib (sur une base rythmique phénoménale) aux lignes de la princesse Irulan, on écoute les protagonistes de la guerre des épices exposer leurs idées sur plus de neuf minutes de musique où breaks, solo et progressions nous font vivre un voyage spatial total. J'adore. L'ambiance est différente sur les morceaux plus directs ("Sinking too much"), mais savoir exploiter les deux registres et les mêler sur un même opus ne semble pas être problématique pour les High On Wheels. Les idées peuvent fuzzer/fusée/fuser (raye la mention superflue s'il y en a une), elles s'amalgament et le groupe trouve le liant nécessaire (pourquoi pas en laissant traîner un énorme accord comme sur "Black sands") pour les enchaîner de manière cohérente.



Ces cinq dernières années, High On Wheels n'a pas manqué d'inspirations, si ce nouvel album n'est pas aussi "conceptuel" que Fuzzmovies, il n'en est pas moins bon, que l'on recherche de la déconne, de la puissance, du gras ou une virée sous les rayons de Canopus, on est servi.

Oli

Publié dans le Mag #68