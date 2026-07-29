Hiawata! fête ses quasi vingt ans et, à l'occasion de cet anniversaire, sort un EP de quatre titres qui fait très naturellement écho à leur réformation sur scène de cette fin d'année 2025.

Pas d'enregistrement depuis 2014 et, comme ils l'indiquaient sur leur page Facebook, leurs autres groupes leur avaient juste permis de gagner assez d'argent pour acheter ne serait‑ce qu'un peu d'alcool. C'est vrai que les occasions de se réunir n'ont pas été nombreuses. Tore Løchstøer, chanteur/leader du groupe, a été vu et entendu dans plusieurs projets musicaux, comme le très inspiré Heyerdahl, aux côtés de Kenneth Ishak, et également accompagné de membres de Pelicat, Beezewax et Local Store dans son groupe à consonance italienne, Valley Policella. Le batteur a, lui, officié dans plusieurs groupes comme Nomber 5s, Ingelborg Selnes et Agent Cooper. Tore a bien entendu eu son projet musical sous son propre nom, et c'est là dessus que je terminerais cette énumération de noms que je vous invite a découvrir.



Dans cet EP, fidèle à eux‑mêmes, Hiawata! revendique une fois encore l'indéfectible unité des boys de l'indie pop, le premier titre, "Bringing the Boys Back Together", faisant clairement référence au titre de leur album These boys and this band is all I know. Donc comme un retour gagnant ultra marqueté, c'est ce titre pop punchy qui introduit l'EP. L'intro de "Lost" sonne comme un intérieur anglais à l'heure du thé, avant de muter vers un titre à la Weezer (l'exubérance de ces derniers en moins). On y retrouve ce que les fans d'Hiawata! préfèrent, un titre un peu plus punk rock dans la lignée de leur album Darkside. "One of us" est la chanson type de Hawiata!, un thème presque romantique, un songwritting doux amer qui en fait le bijou caché de ce EP. "Just so you know" était sorti initialement en 2009 sur la face B de "Suburb", cette version à en revanche une influence très Morissey époque Years of refusal. Le groupe avait mis de côté (selon eux) cette chanson, qu'ils remettent a l'honneur avec cet enregistrement.



En résumé, ce EP fait la part belle à la pop dans son esprit anglais et au post-grunge américain. Une évidence pour le célèbre NME, qui n'a pas trouvé meilleure comparaison pour définir Hiawata! que celle de Comet Gain ou Belle And Sebastian jouant des chansons de Nirvana.