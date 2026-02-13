Voici le cinquième album de Hertz Machine ! Ça commence par du bon rock and roll très classique, des riffs bluesy et punchy, puis la voix de Dan entre en scène. Une voix très particulière avec sa vibration qui ondule. On est d'abord déstabilisé, on ne sait pas si on aime ou pas...

Puis on se laisse emporter. On peut clairement ne pas accrocher au chant de Dan, mais il donne une couleur bien particulière au rock de Hertz Machine. On retrouve même des pointes de Michael Stipe dans "Game" ou "Away from the pain".

D'ailleurs, cette couleur R.E.M. va au delà de la voix. On retrouve les notes de pop distordues, pleines de douleurs qui ont fait la "patte" des Américains, tout au long de l'album. Au final, on a un joli mélange. Un bel équilibre entre complainte pop, guitare rock, et des touches de blues.

Nolive85

Publié dans le Mag #67