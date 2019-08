Animal Noises Summon Fire Blindness That Much Closer Hell (Wooly Tail) Voices At The Window Taking the Blame Fighting Floating On Water Memory Games You Ought To Know

Un an après un album éponyme remarquable en tout point, Here Lies man a lancé You will know nothing, un deuxième album toujours hébergé par la compagnie RidingEasy Records (The Well, Monolord, Blackwater Holylight). Un groupe hors du temps actuel qui continue de proposer une éminente alliance entre heavy rock, psychédélisme et influences afrobeat. Annoncé comme étant une suite développant davantage et de manière sonique le paysage sonore emprunté par les Américains depuis leurs débuts, You will know nothing en est une belle preuve. Se partageant entre titres mettant en exergue d'une part la complexité des rythmiques et un riffing cru ("Summon fire", "Taking the blame" ou "Memory games") et d'autre part des plages de respiration psyché et relaxante ("Voices at the window", "You ought to know" et la notable "Floating on water" qui pour le coup est un bel hommage au "Planet caravan" de Black Sabbath), Here Lies man déroule une esthétique sonore subtile et singulière dont pas mal de formations devraient s'inspirer pour gagner en intérêt. S'inspirer d'un courant c'est bien, se le réapproprier c'est mieux.

Ted