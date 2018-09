C'est un secret de polichinelle, le W-Fenec a toujours été à l'affût de découvertes classées comme hybrides ou fusionnant les genres souvent les plus opposés. Here Lies Man en fait partie en combinant l'un des meilleurs rythmes afro avec de gros riffs fuzzy de guitares, et quand la possibilité d'une interview (même compliquée à caler) nous est offerte avec son géniteur Marcos Garcia, on ne réfléchit pas vraiment, on fonce pour savoir ce qui se cache derrière cette entité musicale originale.

On décrit votre groupe comme du Black Sabbath jouant de l'Afro-Beat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description ?

Non, non, tu as dû voir cette description dans la presse peut-être. En réalité, personne ne pense qu'on ressemble à Black Sabbath, c'est juste les attachés de presse qui lancent ça pour attirer l'attention sur notre projet.



Alors, quel est selon toi le point commun entre Black Sabbath et Fela Kuti ?

La connexion entre les deux c'est que Black Sabbath joue du rock n' roll qui base ses chansons sur des riffs lourds, et Fela Kuti dans l'afro-beat utilisait aussi des riffs avec ce qu'on appelle des guitares ténor qui viennent en contrepoint sur la ligne de basse. Ces notes qui constituent le riff sont ce qui rapproche ces deux artistes. Je pourrais continuer à développer le sujet et te révéler plein de secrets (rires).



Peux-tu revenir sur la naissance de Here Lies Man ? Est-ce que c'était dans un coin de ta tête de monter un groupe de rock ?

J'ai grandi en jouant dans un groupe de rock. Quand j'étais gosse, je suis tombé amoureux de l'afro-beat tout en découvrant plein de musiques différentes. J'ai choisi l'afro-beat comme ma voie musicale principale, mais en 2005 j'ai eu l'idée de monter ce projet rock qui allait devenir bien plus tard Here Lies Man parce que j'avais déjà réalisé que le riff était la connexion entre ces deux styles. Dans l'afro-beat, le riff est toujours basé sur le clave (NDR : instrument de percussion), ce qui n'est pas le cas de Black Sabbath et du rock n' roll en général, parce qu'il vient des racines africaines. C'était quoi la question déjà ? Ah oui, j'ai eu l'idée en 2005 et je suis parti de New York pour aller à Los Angeles rejoindre Geoff, le batteur, afin de monter ce groupe. Je le connais depuis longtemps maintenant (NDR : les deux se sont connus par le biais d'Antibalas) mais nous vivions loin l'un de l'autre, on a réellement commencé le projet quand il a compris ces deux vocabulaires musicaux et fait le lien entre.



Quelle signification peux-tu donner au nom de ton groupe ?

Pour moi, ça représente ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le monde. Je vois tous les problèmes externes de ce monde qui ont été expérimentés. Je ne veux pas commencer à donner une période spécifique, mais disons juste que je crois que tous les soucis de ce monde sont des manifestations de problèmes internes qu'ont les êtres humains psychologiquement et spirituellement. Donc, Here Lies Man fait uniquement référence à cela, c'est "Regarde à l'extérieur, mais également à l'intérieur de toi-même".



L'année dernière, vous avez sorti un premier album puis Animal noise, un EP en édition limitée comprenant une reprise de Fela Kuti. Pourquoi ces sorties sont si rapprochées dans le temps ?

Ouais, c'est parce que le label Rough Trade voulait faire une sortie spéciale en collaboration avec notre label RidingEasy Records pour les vacances ou un truc du genre.



Votre album s'écoute comme un tout, aucune chanson ne se démarque vraiment. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ?

En effet, je ne vois pas l'album comme une compilation de chansons individuelles. Tout est composé pour faire un tout unique, et tu verras que le prochain album est la continuité du premier, tout comme le troisième sera la suite du deuxième. Un disque entier constitue une partie. Ce n'est pas parce qu'un album est divisé en différentes plages qu'elles ne sont pas liées entre elles. Pour être honnête avec toi, peu importe ce que les gens disent de notre musique, que ça sonne comme tel ou untel, ce disque de rock est un concept, tout le projet est de l'art rock d'ailleurs. Même les paroles sont souvent juste le titre de la chanson. Quand tu additionneras le tout ensemble, le premier, le deuxième et le troisième disque, tu vas commencer à voir apparaître l'image entière d'Here Lies Man. Mais ce n'est pas une histoire, ce sera une image. Je te le dis, tu verras tout le concept, tous mes secrets (rires).



Votre album semble bien se vendre, est-ce que la notoriété d'Antibalas, a permis à Here Lies Man de se faire connaître plus rapidement ?

Je n'en sais rien, peut-être ! Je pense qu'une large partie de notre notoriété vient de notre label et de ses réseaux de diffusion, de publicité, de ses relations avec la presse en Europe, à Londres notamment. Ils nous aident beaucoup à diffuser notre musique, mais ce que j'ai appris quand un album sort c'est que les gens découvrent souvent le disque chez les disquaires et grâce au bouche à oreille. Et je sais que le label communique beaucoup et est très actif sur les réseaux sociaux, et c'est la même chose pour Antibalas, ce qui est vraiment cool.



Il paraît qu'un deuxième album a été enregistré, est-ce que c'est une sorte de petit frère du premier ? Peux-tu nous dire à quoi il va ressembler ?

Oui, le deuxième album est prêt, il sort en mai. Je ne dirais pas que c'est le petit frère du premier car il développe davantage et de manière sonique le paysage sonore d'un monde parallèle. (gros silence) Ouais, je crois dur comme fer au monde parallèle, je pense par exemple que, d'une certaine manière, ce qui existe dans ce monde existe aussi ailleurs, dans un autre univers. (S'adressant à Guillaume, notre photographe) Par exemple, tu ressembles exactement à l'un de mes amis qui est photographe, et tu es photographe. OK, ce n'est pas exactement un monde parallèle, mais on en a clairement le sentiment. Tu sais, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours avec mes insomnies et le jetlag, j'ai des visions bizarres (rires).



Quels sont les groupes ou les albums que tu as découverts récemment et que tu pourrais nous recommander ?

Oh boy ! Tu sais, quand j'écoute de la musique, ça provient souvent d'avant 1990 maximum, c'est surtout des vieux trucs. Comme je te disais, j'ai des insomnies sur cette tournée, si j'arrive à dormir ce n'est que pendant quelques heures et quand je me réveille j'ai constamment de la musique qui tourne dans ma tête donc je préfère éviter d'en écouter trop car de toute façon je ne pourrai pas l'apprécier à sa juste valeur. Et puis, dans le même temps, ça ne m'aide pas trop à dormir. Ce qui pourrait peut-être me faciliter un petit peu le sommeil serait certaines tonalités ou fréquences comme les solfeggios. Ces dernières aident à interrompre l'activité folle de mon cerveau, je vous les conseille. Ah si, je pourrais te recommander Combo Chimbita, des New Yorkais d'origine colombienne avec qui on a fait de super shows à Los Angeles.



Comment vous préparez vos concerts ? Est-ce que vous avez cette intention de donner une nouvelle vie au morceau en concert ?

Tout ce que tu entends sur nos enregistrements provient de la distillation de nos idées, c'est donc la version la plus abrégée de nos morceaux, et le live permet de les élargir et de les développer. Je ne dirais pas qu'on leur donne une nouvelle vie mais simplement qu'ils sont juste différents.



L'avenir pour Here Lies Man, c'est quoi ?

Et bien, le deuxième album arrive en mai, en juin on va jouer au Primavera en Espagne. Je ne connais pas encore de façon précise notre programme, mais on va revenir assez vite en Europe, c'est sûr. On est en train de discuter avec des gens actuellement pour faire un clip vidéo aussi, c'est en cours.



On va terminer par un petit portrait chinois :

Si tu étais une ville ? New-York

Si tu étais un animal ? Un ours

Si tu étais un film ou une série ? Je sais pas, je n'ai pas une grande relation avec ça. Disons "Inception", le thème me plait bien (rires)

Si tu étais un objet ? Un marteau

Si tu étais un bruit ? "Ahou !" (perçu comme un cri de loup fatigué)

Si tu étais une couleur ? Noir ou rouge

Si tu étais un moment de la journée ? Le milieu de la nuit, car c'est le moment où je suis le plus éveillé.

Merci à Dali de Total Blam Blam PR et à Andy de Palmer Turner Overdrive et bien sûr, à Marcos pour sa dispo.

Photos : Guillaume Vincent / Studio Paradise Now

Ted