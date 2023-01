Sorti chez une multitude de labels dont le bien connu Araki Records qu'on ne vous présente plus ici (L'Effondras, Sheik Anorak, Pauwels, Chafouin, ou encore Jack And The Bearded Fishermen font partie de ses représentants...), Pictures on the wall est le deuxième album et quatrième disque du trio parisien Henchman. Un album qui prouve encore une fois que le rock, et plus particulièrement le punk, est loin d'être encore mort. Ici, la décharge se résume à 10 titres d'une durée totale avoisinant vingt-cinq minutes de vélocité, de massivité, de riffs bien tendus, de mélodies sous haute tension et de vocalises quasi monocordes à la fois assourdissantes et affectées. Un sacré jackpot pour celles et ceux qui ne décrochent plus de cette substance sonore attractive et puissante et qui n'ont cure des grands principes académiques. Car Henchman envoie la sauce sans se soucier véritablement de la parfaite maîtrise de son art, d'une quelconque recherche de "patte artistique", ni-même de ses solos de guitare tout pétés. L'importance et l'intérêt de ce Pictures on the wall est autre part : la sincérité du projet, être droit dans ses bottes, s'amuser, et partager des bons moments. Et concernant ce dernier, le meilleur endroit pour ça reste la scène, le fameux révélateur, et à coup sûr le meilleur moyen d'apprécier l'art d'Henchman.

Ted