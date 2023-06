En produisant un rock/metal progressif de qualité et habitant Tours (à 70 kilomètres de Châtellerault), il était évident que Hemeroplan allait attirer la Klonosphère, leur premier EP séduit même Yann, chanteur de Klone, qui vient apporter son expertise pour les arrangements et les voix de ce premier album, assez conceptuel car il évoque les différentes étapes qui nous font entrer dans la dépendance mais également en sortir. Le soin apporté aux compositions et la clarté du chant valident la référence à Katatonia affichée par le groupe mais la dominance rock dans la construction de leurs titres fait que je ne citerais pas Tool ou The Ocean mais plutôt Dredg ou Oceansize. Si les sonorités sont parfois métalliques ("Fears", "These walls", "Towards the abyss"), la saturation ne vient pas obscurcir un tableau d'ensemble plutôt éclairé par une distorsion qui va chercher les aigües ("The call"), des notes acoustiques ("Omniscience"), un superbe saxophone ("Amplitude") et un chant mélodieux toujours très chaleureux, chargé en émotions et qui nous sert de guide à travers les méandres de l'addiction.

Oli