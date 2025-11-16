Hélice Island est un trio parisien composé d'Aurore (violoncelle et chant), Benoït (guitare, chant et cornet à piston, membre de Tabatha Crash et Sons Of Frida), et Sophie (batterie et chœurs, membre de (The) Kandinsky Komplex, SK\LR). Leur nom est probablement un jeu de mot avec Ellis Island, l'île située à New-York, à moins qu'il ne faille voir plutôt du côté de "L'île à Hélice", le roman de science-fiction de Jules Verne racontant les péripéties d'un quatuor à cordes parisien vivant sur une île artificielle flottante assez hostile. J'opterais davantage pour cette option tant le troisième album d'Hélice Island est non seulement difficile à appréhender, mais le groupe - aidé par Arnaud Delannoy (Watine) au trombone basse, à la grosse-caisse, contrebasse, et aux prises de sons - livre huit morceaux plein d'abattement et de désolation. Vacillant entre slowcore, pop indé mélancolique, avec de petites touches de folk et de lo-fi, Le désordre porte bien son nom et se trouve sans cesse en terrain glissant, que ça soit musicalement (ça joue très bien, mais par moments, on a le sentiment que le groupe auraient pu "mieux" travailler certaines idées) que du côté des voix qui sont parfois perfectibles (notamment sur l'accent anglais). Comme s'ils n'étaient pas tout à fait sereins. Là est peut-être finalement le concept de cet album, auquel cas, il s'agit d'une réussite.

Ted

Publié dans le Mag #66