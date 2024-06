Difficile de présenter Heeka avec des mots car l'artiste s'est nourrie de nombreuses influences pour créer son univers où tout est permis. Aussi à l'aise avec une guitare énervée à la Laetitia Shériff qu'avec un piano pour accompagner sa voix transperçante qui me rappelle An Pierlé, la funambule née en Flandre, mais qui a grandi en Dordogne, brouille les pistes. Habitée par ses inspirations, Hanneke peut s'envoler dans une course débridée ("The blue door") comme nous bercer ("Useless") avec à chaque fois l'impression de vivre une histoire au travers de son interprète ("Old man", "Look in his eyes"...). Des textes (en anglais) qui ont un sens si on creuse un peu leurs origines, des mots qui transforment, tel ce citron hanté, l'incongru en élément poétique. Malgré une apparente spontanéité, tout est donc très réfléchi. Et ça reste frais, sans filet, osé et délicat quand bien même la distorsion vient s'en mêler. Au final, la qualité des propositions, la beauté des chansons et la facilité avec laquelle on est immergé dans son monde, me renvoie aux débuts de Jeanne Added, on souhaite à Heeka le même succès.

Oli

Publié dans le Mag #59