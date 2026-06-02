Un peu à contre-courant de la façon actuelle de consommer de la culture où l'on accélère tout, en scrollant les reels, balayant les singles, visionnant des films à vitesse accélérée, Headkeyz a fait le choix de prendre le temps de faire les choses et de le faire bien. Avec deux premiers LP complémentaires, The cage & the crown : chapter I sorti en 2022, et The cage & the crown : chapter II en ce début d'année 2026, une série de clips à l'esthétique commune, des artworks jumeaux, on comprend bien la volonté de raconter une histoire sur un temps long, et qu'il est nécessaire de prendre du temps pour se pencher sur ce dernier album, faire le lien avec le précédent, s'immerger dans le visuel du groupe et appréhender ce diptyque comme une œuvre unique. Ce deuxième album, vient donc en miroir du premier. Même durée, même nombre de titres, même style musical : du rock alternatif intelligent, qui sait proposer autre chose que du rock du début 2000, même s'il s'en inspire. Au micro, Edge sait nous offrir ses émotions et une musique inventive, celle que l'on écoute quand on zieute parfois avec du A Perfect Circle ou du Queens Of The Stone Age. Mastérisé par Emerson Mancini (Linkin Park, Portugal The Man.), cette première œuvre à deux visages de Headkeyz est la démonstration que le temps et le travail est gage de qualité.

Eric



Publié dans le Mag #69