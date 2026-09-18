Batteur chez Dysmorphic et Final Shodown, Danny Lee est aussi passionné par la philosophie, la littérature et la culture en général, il décide de travailler certaines idées pour les décliner en musique. Il compose donc avec acharnement des pistes instrumentales et enquille les EPs depuis mars 2025, Heart of the forest est le troisième. Difficile de ranger ce disque dans un genre particulier car derrière une façade très metal dans le son, on trouve plein d'éléments différents et de grosses touches de djent, de prog et d'électro. Une ouverture musicale qui se retrouve dans le choix des guests puisqu'on retrouve aussi bien Pierre (Kadinja, Novelists) et Sylvain ( Dali ) que Vivien (Carmen Sea), Louis (spécialiste de musique cinématographique) ou Sylvain (pro de l'électro tribal). Pas la peine de préciser qui intervient, tant c'est évident à l'écoute des morceaux. Le tout est assez disparate et peut être déroutant (notamment le cœur de "Uncanny nonentities"), la version chantée de "Hobson's choice" aurait même pu apparaître en bonus pour ne pas faire peur à ceux qui ont du mal avec les voix lourdes... Comme pour la philo, c'est parfois un peu le bordel et on ne comprend pas tout, mais si on s'en tient à du metal prog instrumental, ça se tient.

Oli

Publié dans le Mag #71