Slacker, le premier album des Berlinois d'Havemeyer, combine à lui seul tout un héritage important de la musique rock indépendante des années 1990 : indie rock, shoegaze, noise-rock, pop punk, même quelques bribes de new-wave dans le chant viennent s'ajouter parfois à ce panel assez complet. Sorti en mars 2023 (le retard n'est pas de notre faute), ce premier album joue donc avec notre nostalgie, celle des vieux comme nous, mais également des moins vieux... Car, d'après les derniers échos, écouter Dinosaur Jr, My Bloody Valentine, Sonic Youth en 2025 n'est pas ringard du tout. Bon, on peut déborder du cadre 90's et citer d'autres formations qui ont dû inspirer ce quatuor allemand : The Smiths, Interpol, TV On The Radio... Slacker cultive beaucoup la mélodie à travers des textures denses où s'expriment des guitares tendues, mais aussi par le biais de pop songs mélancoliques et accrocheuses. La dualité force/faiblesse du groupe - bien connue des initiés à ces genres - issue de son travail de composition plutôt pertinent, fait forcément mouche. Mais cette réussite ne garantit en rien le fait qu'on se souvienne encore de ces Allemands dans une dizaine d'années. Car comparé à certaines formations hexagonales (Midscale, Pam Risourié, Loons, etc...), Havemeyer n'apporte pas vraiment de touches singulières.

Ted

Publié dans le Mag #67