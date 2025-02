Have The Moskovik, quintet de post-rock d'Orléans, a livré en février 2024 un quatrième album nommé Les sirènes ne mettent pas de bottes, un titre aussi évident que curieux. Ça l'était moins, en revanche, lorsque nous avions reçu il y a quatre ans Répétition générale, un EP qui le précédait et qui n'avait pas retenu toute notre attention. Là, c'est différent avec ce nouveau disque qui a plus de consistance, de caractère et de force. Composé entre 2019 et 2023, le groupe a pris son temps pour régler la mire vers l'émotion musicale. Car Les sirènes ne mettent pas de bottes propose un rock instrumental laissant rarement la voix prendre le dessus sauf quand il s'agit de propager de beaux messages comme le discours de Masih Alinejad, une militante politique d'origine iranienne menacée par le gouvernement son pays, lors du FEM de Davos, ou bien l'oralisation de poèmes de Rimbaud et Baudelaire. Des textes à la hauteur de la qualité des compositions à la fois vigoureuses et chétives en sonorités et mêlant le chaud et le froid, mais sans pour autant être d'une originalité évidente. C'est le risque à prendre quand on joue du post-rock.

Ted

Publié dans le Mag #62