Haters est un trio indie-punk/garage formé à Brisbane en Australie par Jai Sparks (chant/guitare), son cousin James Priest (batterie) et Kaitlyn Hold (basse/chant). Inspiré par Fontaine D.C., The Beths, Idles ou les légendaires The Clash, le groupe enregistre au Canada un premier album intitulé Non-violent avec le producteur/ingénieur Scott Middleton (passé chez Cancer Bats).



Puissant et rageur, ce disque évoque des sujets douloureux comme la toxicomanie, le suicide, la maladie mentale et la solitude. Les Australiens ont reçu une attention toute particulière, notamment au Canada avec une tournée mémorable de 23 concerts, mais aussi à domicile, puisqu'ils ont participé au Bigsound, et ont été signés sur le label australien Four Four.