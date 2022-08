Water snakes Cross the lines Night call Prodigal son The day is pale

Les The Harts Industry reviennent avec leur nouvel EP, All covered in gold, qui comporte 5 titres pour un total de 22 minutes 34 secondes de pur bonheur. Ceci "malgré" l'ambiance assez mélancolique de la galette. Les thèmes de l'album touchent "aux désillusions et les désirs d'une génération malmenée par des épreuves telles que l'abandon, le sentiment d'échec ou encore la perte de confiance en soi", comme mentionné par le groupe lui même. Le résultat est un très bon rock efficace, avec de bon riffs, proposant des couches de guitares intéressantes et atmosphériques. Les chansons sont très bien écrites, autant dans les mélodies, les grooves que dans les arrangements. La dynamique des chansons garde l'auditeur intéressé tout le long de l'EP. À la première écoute, cela m'a personnellement rappelé du Quicksand actuel, et par moments du Nada Surf de la grande (bonne) époque. Tout est bien et il n'y a rien à jeter (selon moi). Je recommande donc cet EP de tout cœur, et vais suivre ce groupe dorénavant.

Jérôme_tFb