Après un premier EP paru en octobre 2018, le quatuor parisien est de retour avec Out of control, premier album de 8 titres paru en début de printemps. Je ne vais pas te mentir sur la marchandise : c'est du côté du glam rock que va se concentrer ce papier. Si les noms de Guns 'N' Roses (époque Appetite for destruction), Mötley Crüe et Bon Jovi te donnent des boutons, je vais t'éviter un rendez-vous chez le dermato et te proposer de passer cette chronique. Par contre, si les Marshall qui rugissent, les leggings qui flashent et les bandanas ne te font pas peur, je te souhaite la bienvenue dans le monde merveilleux de Harsh.



Jouer du glam rock en 2022, franchement, je dis respect. Même si certaines légendes (sur)vivent encore à ce jour en se rattachant à leur glorieux passé (Mötley Crüe, Poison et même Guns 'N' Roses en tête), il faut avoir les roubignolles bien accrochées pour proposer aujourd'hui un disque dans ce style quelque peu désuet. Et quand il n'est pas sujet à moquerie (assumée avec Steel Panther ou pas avec Blackrain, pour ne citer qu'eux), le glam rock a-t-il encore un avenir ? Je ne sais pas, mais finalement, on s'en branle, car quand c'est bien fait, on ne peut que succomber au chant des sirènes. Harsh maîtrise le sujet à la perfection, qu'il s'agisse d'enchaîner les riffs rapides et percutants (ça tricote grave sur "Good lovin'"), de faire bouger les popotins ("The sound she does") de balancer des refrains taillés pour les stades (TOUS LES TITRES) ou de concocter des putains de ballades qui fonctionnent grave ("Believe me I'm alive" que la paire Joe Perry/Steven Tyler aurait rêvé de composer, ou "A better tomorrow", Def Leppardesque). Proposant un glam rock jamais avare de guitares en mode Classic Rock ("Make the law"), le groupe respecte les codes du genre. Harsh joue juste et surtout, Harsh frappe fort.



Le seul défaut que je pourrais trouver à ce disque est que le titre de l'album est quelque peu mensonger. Cet album n'est pas Out of control. Je dirais plutôt que tout est sous contrôle, mon capitaine. Et peut-être un peu trop, un poil de folie dans cet enregistrement n'aurait pas été de refus. Mais je ne vais pas faire la fine bouche, et plutôt te conseiller d'écouter ce disque de toute urgence.

Gui de Champi