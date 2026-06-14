Élie (batteur), Jonathan (bassiste), Axel (guitariste) et Jordan (guitariste et chanteur) se mettent en quatre et à quatre pour répondre à nos questions sur leur nouvel album, mais aussi leur clip ou la tournée européenne qu'ils préparent.

On est début janvier, comment on se sent à quelques jours de la sortie officielle ?

Élie : Nous sommes très excités, la sortie d'un album représente toujours quelque chose de particulier. C'est le moment de partager ce que l'on a traversé et construit ces dernières années. C'est un peu intimidant, mais d'un autre côté on est super fiers du résultat et impatients d'avoir vos retours.



Quand vous écoutez l'album, vous êtes plutôt du genre satisfaits ou à vous dire que tel ou tel passage aurait pu être encore mieux ?

Jonathan : L'album Pictures, on l'a déjà écouté plusieurs dizaines de fois. On trouve le résultat très organique, c'est la photo de nous à l'enregistrement, dans l'instant, avec notre manière d'interpréter les morceaux. Ces morceaux ont déjà bien évolué pour certains car on les joue déjà en live. Maintenant, se dire que certains passages pourraient être mieux, ça serait comme photoshoper une photo souvenir. Là, on est juste super contents du rendu et on a vraiment hâte d'avoir les retours des gens, de savoir comment il va être accueilli.



La tournée unplugged a-t-elle influencé votre manière de composer ?

Axel : Nos compositions naissent souvent via le prisme de la guitare acoustique. Les grands traits de la composition sont souvent tirés de là. C'est une base. La tournée unplugged, finalement, c'est une sorte de retour après un voyage électrisé. Elle nous permet de mettre en lumière les harmonies, de jouer sur une dynamique encore plus grande. C'est tout aussi puissant. C'est très enrichissant d'avoir ces deux volets.



Les sons liés au frottement des cordes n'ont pas été nettoyés, vous vouliez faire entendre les slides ?

Jordan : Quand on enregistre un album et qu'on commence l'étape de production, on sait précisément quand on commence l'édition et le nettoyage des pistes, mais on ne sait jamais vraiment quand cette étape doit s'arrêter. Pour cet album, on a fait le choix d'enregistrer un peu à l'ancienne. Pas de métronome, pas de samples, nous avons enregistré en live, tout le groupe dans la même pièce et priorisé la prise plutôt que de miser sur son édition. On voulait retrouver l'énergie des albums des années 70 ou 80, avoir l'énergie d'un concert live tout en ayant un son assez moderne tout de même. L'idée est de tout faire pour que l'auditeur se sente dans cette pièce avec nous au moment où nous avons enregistré. C'est ce qui nous plaît quand on écoute des albums de l'époque. D'entendre les petits détails qui nous font dire : « Ah oui, c'est un vrai humain qui a enregistré ça ». En fait, on retrouve un peu d'humanité à partir du moment où on peut percevoir des petites imperfections. C'est aussi un choix d'honnêteté vis à vis des gens qui vont se déplacer pour nous voir jouer live. Tout ce qu'on entend est joué. Si ça ne suffit pas, on arrange différemment. Pour résumer, ne pas nettoyer les slides des guitares, ça fait partie de tout un ensemble de choses dans cet album que l'on a décidé de laisser et qui rendent l'ensemble plus naturel.



Il y a aussi des passages très lourds et agressifs, l'équilibre se fait naturellement ou vous réfléchissez à doser tout ça ?

Élie : Il n'y a pas de règle, de recette ou de dosage en particulier. Ça se fait plutôt instinctivement. Un passage lourd, agressif ne peut exister qu'à partir du moment où il y a des passages légers et doux... et inversement. Sans obscurité, est-ce qu'on apprécierait la lumière ? Sans cette dynamique, on perdrait sûrement l'impact de chaque partie.



Vous avez choisi "Frames" comme premier clip, ce n'est pas forcément le morceau qui vous représente le mieux. Pourquoi ce choix ?

Axel : C'est le premier morceau que nous avons composé sur cet album et il a été assez instinctif dans sa création. Il embrasse un peu toutes les émotions et les intensités que l'on peut avoir en écoutant les autres morceaux d'HamaSaari. C'est un peu la balade en canoë qui devait être tranquille, mais qui dégénère dans les rapides. L'expérience du voyage que l'on voulait raconter à tout prix à tout le monde.



Comment s'est organisé le featuring avec Christelle ?

Jordan : On connaît le groupe Kristel car on adore leur musique et qu'ils ne sont pas très loin de chez nous depuis qu'ils se sont installés en France. On a tous eu l'occasion d'échanger avec Christelle, la bassiste-chanteuse, ainsi qu'avec Ben le guitariste et Sylvano le batteur. Jordan les suit d'un peu plus près dans leur projet car il fait leur son en live et studio. On voulait faire un featuring sur un morceau, apporter quelque chose d'extérieur avec des émotions qui pouvaient venir d'un angle différent. Ça s'est organisé plutôt facilement.



Pourquoi ne pas lui avoir laissé plus de place sur "Frames" ?

Jordan : L'idée du featuring est arrivée assez tard dans le processus d'enregistrement. Le morceau était déjà quasiment terminé. On voulait aller plus loin et l'idée d'un élément qui vient texturer l'ensemble nous paraissait être la solution. Quoi de mieux que la magnifique voix de Christelle pour accentuer la transe ? Finalement, on ne lui a pas donné beaucoup de directives. Elle a fait ses prises de chant et ça nous a pris aux tripes directement.



De qui vient l'idée de mettre en avant un strip de BD en artwork de cet album ?

Jordan : L'artwork a été réalisé par Ana Mady Sun, artiste et tatoueuse. Nous aimons son travail et son art correspond totalement à ce que nous recherchions. Nous avons échangé avec elle à propos des textes et de la musique, écouté ensemble l'album. L'idée des cadres nous est venue assez vite. Un peu comme les cartes du tarot. Chacun peut interpréter à sa manière ce que les symboles lui racontent.



Les "pictures" représentent surtout la nature, ce n'est pourtant pas le seul thème abordé par les textes...

Jonathan : Effectivement l'album aborde de nombreux sujets : les mythes, les légendes, les rêves, l'ego, l'individualité, le chaos, la vie, la mort, mais aussi comme la pochette l'illustre peut-être plus spécifiquement, la nature qui est abordée dans notre morceau "Home" qui clôture cet album.

La case vide est à remplir par l'auditeur ou c'est "Lost in nights" ?

Jonathan : On n'y avait pas pensé, mais effectivement ça serait très intéressant de voir ce que les gens peuvent voir dans cette case centrale sur la pochette, qui n'est pas vide d'ailleurs.



Le clip de "Lost in nights" est construit avec des vidéos libres de droit, le résultat est très beau, la sélection des images a pris du temps ?

Jordan : Merci. La sélection des images prend du temps, mais cela reste raisonnable. La recherche a été aiguillée par le texte du morceau qui peut être interprété de plein de manières différentes. On peut y voir le changement entre la vie/la mort, le jour/la nuit, le calme/la tempête. À partir de là, on arrive à trouver plus rapidement de belles images qui illustrent la musique. On remercie d'ailleurs ces artistes et vidéastes talentueux qui mettent à disposition librement ces images.



L'IA est de plus en plus présente dans les clips (et dans la musique), c'est inquiétant pour la création ou c'est une autre façon de créer ?

Jordan : Ce qui est inquiétant, c'est l'utilisation que l'on en fait. L'être humain a toujours trouvé des supers outils pour faire n'importe quoi avec. Dans ce monde où tout devient normalisé, tout plat, léché, on doit faire selon telle ou telle méthode car c'est comme ça qu'il faut faire,... et bien nous,... on a décidé de faire l'inverse. Alors oui, c'est pas facile tous les jours car on a parfois l'impression de nager à contre courant sur ces aspects là, mais quand on joue en live, que tout est là, rien qui vient des ordis et qu'il y a tout qui entre en vibration physique dans les amplis et dans la salle, on sent vraiment qu'on partage un truc particulier avec les personnes venues nous voir. Je ne suis pas sûr que l'IA fasse ça et que les gens se déplacent pour écouter des robots sans émotion/âme.



Dans les mois à venir vous serez plus souvent en concerts à l'étranger qu'en France, comment expliquez ça ?

Axel : Que l'on soit clair, on joue partout où ça répond positivement ! C'est vrai qu'on a plus tendance à vouloir sortir du territoire, mais on ne boude pas la France pour autant. On a sûrement plus de facilité à trouver des concerts à l'étranger pour le moment. Les lieux pour la musique live à notre échelle et dans notre style y sont peut-être un peu plus développés, on ne sait pas exactement, c'est sûrement multi-factoriel tout ça. En tout cas, tout ce qu'on veut c'est jouer partout, en France et à l'étranger.



Vous avez plus hâte d'être en Allemagne ou en Espagne ?

Jonathan : Le choix n'est pas facile. L'Allemagne, on y a joué pendant la tournée d'octobre dernier. C'est toujours un grand plaisir. Cette tournée nous a permis de découvrir les Pays Bas, le Luxembourg, la République Tchèque. Bref, on est hyper chanceux de pouvoir voyager et proposer notre musique dans tous ces pays. L'Espagne, c'est tout nouveau pour HamaSaari. Jordan et Élie ont déjà joué là-bas avec leur projet Could Seed, ils sont revenus super contents de cette expérience. Pour répondre à la question, vu que c'est la première tournée d'HamaSaari en Espagne, on va dire... l'Espagne ! Mais vous avez bien compris qu'à partir du moment où l'on sort de notre salle de répète, on a trop hâte d'arriver pour jouer ;)



À part une "bonne année", qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 ?

Merci, une bonne année à vous aussi. On souhaite au magazine W-Fenec plein de bonnes choses et de super projets pour cette année. On tenait aussi à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'album, de nous avoir proposé cette interview et pour tout le travail abattu pour faire vivre ce magazine. Pour nous, je pense qu'on pourrait se souhaiter une année riche en concerts et plein de bonnes idées pour les nouvelles compositions.

Merci à Hamasaari ainsi qu'à Guillaume de la Klonosphère.