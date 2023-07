H-Burns n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa folk peut se teinter de pop ou de rock, jouer avec les couleurs chaudes d'un feu de camp ou celles plus froides de l'horizon sur l'océan, peu importe, on reste accroché à sa voix, sa guitare, ses idées, ses humeurs.



Parmi celles qu'on lui associe régulièrement, la mélancolie tient toujours une grande place sur Sunset park qui débute avec le titre éponyme chargé de cette envie de retrouver des paysages plus joyeux que le mauvais film auquel notre auteur se compare. Une saine énergie balaye ces sentiments, "Blue lights" va de l'avant, se veut positif, c'est une pépite rock qui brille même avec une rythmique assez synthétique et basique. Plus intimiste, "Morning flight" laisse les sons "parasites" des glissés sur le manche, alourdit l'ensemble avec des cuivres et pour ne pas nous laisser emporter par la tristesse, "Late bloomers" redonne du rythme, l'alliance de la nervosité, des petites notes et d'un chant qui va chercher quelques mots plus hauts est une pure merveille. Fragile, touchant, envoûtant, c'est un de mes titres préférés, tu peux en plus profiter de belles images pour accompagner sa découverte car c'est un des morceaux mis en avant par un clip, choix très judicieux... Plus posé et bénéficiant de quelques arrangements venus de loin, "New moon" a une identité assez forte mais ce n'est rien à côté de "Dark eyes". J'ai beaucoup de mal avec la variété ou la variet-rock mais ce "duo" avec Dominique A est une des plus belles collaborations entendues ces dernières années, les voix se marient parfaitement, autant par les sonorités de l'anglais et du français, que par les timbres ou par les variations d'intensité. Ajoute à cela un savant dosage d'électronique et tu obtiens un des morceaux phares de cet opus. Il rend même un peu fade le "Different times" qui suit, alors que c'est un titre plutôt enjoué et lui aussi très sympathique. Plus dépouillé et grave, "L.A." a peut-être été écrit au moment de l'enregistrement en Californie avec Rob Schnapf (Elliott Smith, The Vines, l'album Night moves, le mix de Kid we own the summer...), on y sent moins de travail de finitions, il est plus direct et touche par sa simplicité. Arrangés, enrobés, "Familiar" comme "Sidelines" gagnent en chaleur grâce aux instruments ce qu'ils perdent en optimisme à travers les textes. Générique de fin avec "Movies" dont les harmonies semblent faire écho à celles de "Sunset park", les accords de la guitare électrique conservent une forme de nonchalance, comme si H-Burns acceptait de se laisser dériver, emporter par ses émotions.



En alternant les dynamiques, Sunset park met en valeur tous les talents, bien connus, de Renaud, et même quand il travaille hors de sa zone de confort, il arrive à nous émerveiller. Certainement un de ses meilleurs albums.

Oli