Quand 3 multi-instrumentistes fans de psychédélisme et de découvertes lointaines décident de composer ensemble sans aucune frontière et dans une langue inventée par leurs soins, ça donne un truc coloré, vivant, alambiqué, progressif mais sympatoche. Ce truc c'est Album concept, troisième production de Gut Gut qui comme son nom ne l'indique pas vient du Sud de la France (le Var me semble-t-il) et si "langue inventée", "psyché" et "prog" te font irrémédiablement penser à Magma, tu n'as pas tort mais tu fais ici fausse route, le trio étant plus proche d'un Frank Zappa vu la place que prend la guitare électrique dans leurs compositions. Ils kiffent autant les effets que les instruments aux sonorités pimentées (ça sonne bien un bouzouki !) et s'ils soignent les ambiances (rires d'enfants, clin d'oreille à Gong le groupe via la percussion ?, samples électro, ...), le bon groove reste leur principal souci, chaque titre vivant à son rythme et quand il n'est pas à la cool, c'est bien le déhanché qu'ils visent. Gut Gut sort des sentiers battus et grâce à sa forte identité autant qu'à son travail ciselé mérite que tu t'y intéresses.

Oli