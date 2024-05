Si Oasis avait été un peu plus rock, un poil plus garage, Gurl n'aurait pas existé car on aurait crié au scandale devant tant d'imitation. De par son timbre et sa nonchalance, Alexis pourrait passer pour un cousin des Gallagher sans aucun souci. Si l'évocation des titres "Cigarettes & alcohol", "Supersonic" ou "Bring it on down" signifie quelque chose pour toi, tu peux direct aller jeter une oreille sur Maybe we're not kids anymore. Si tu es resté, c'est qu'il t'en faut plus pour te convaincre, pas de souci, le trio a d'autres arguments à faire valoir au travers de ses 6 titres (parce que côté arts plastiques, c'est pas gagné). De la fraîcheur, de l'énergie, une basse qui claque, une guitare qui soigne ses effets, une batterie très chaude, des compositions très vivantes, des idées accrocheuses... et cela sur chacune des compositions, pas question d'en laisser de côté, à part peut-être la dernière piste réservée à un morceau acoustique (guitare/chant) qui ressemble plus à une démo et qui doit être écouté comme un bonus (c'est pour ça que le nom est écrit plus petit). Vivifiantes et d'humeur égale, les cinq "vraies" chansons placent Gurl sur la scène rock-garage avec, en plus, cet accent britannique des années 90 qui devrait plaire à beaucoup...

Oli

Publié dans le Mag #58