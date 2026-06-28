C'est simple, j'aime tout chez Guerilla Toss, groupe états-unien de "dance punk expérimental" dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Déjà, ils ont sorti leur nouvel et 5ème album le jour de mon anniversaire. Si ça, ce n'est pas un signe... C'est en tout cas, inconsciemment, un très beau cadeau. Le disque est signé chez Sub Pop et Modulor, un gage de qualité rassurant (en tout cas, moi ça me rassure de prime abord). C'est produit chez Trey Anastasio (Phish) par Stephen Malkmus (Pavement, The Jicks, bref, tu connais quoi...), qui en profite pour chanter sur "Red flag to angry bulls" et "Life's a zoo", deux des meilleurs morceaux du disque. Le titre de l'album m'a bien fait rire aussi, c'est typiquement le genre de truc que peuvent te sortir tes potes quand tu vas trop loin dans ton délire. C'est ce qu'ont dû se dire les Guerilla Toss en confectionnant cette œuvre hautement excentrique, mais jamais bordélique. Ils n'en ont absolument rien à foutre de mélanger les torchons avec les serviettes, de mélanger du punk, de l'electro, de l'indie-pop, le tout avec une pointe de no wave, de post-punk et d'expérimental. Le truc, c'est que ça sonne sacrément bien, ça pulse, ça groove, ça suinte, c'est charnel, c'est hystérique, c'est audacieux... Bref, You're weird now est une tuerie, y compris sa pochette composite ! Écoute-moi vite ça !

Ted

Publié dans le Mag #69