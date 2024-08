Relativement jeune (car né en 2021), Greyborn a déjà une belle expérience de la scène et quand tu auras lu qu'ils ont joué (entre autres !) avec Mondo Generator, Nebula, Witchfinder ou Decasia, tu sauras déjà quel est leur style de prédilection. En effet, une forme de rock à l'ancienne qui fait se croiser une énergie diabolique et des sons de guitare assez lourds et saturés. Si tu n'aimes pas le gras, passe ton tour car il y en a à revendre dans le deuxième EP proposé par les Limougeauds qui sont signés dans la même écurie que 7 Weeks. Le trio a beau relâcher les pédales sur l'intermède "Tetany", on a les oreilles qui bourdonnent pas mal si on écoute un peu trop fort (et au casque) les 4 autres morceaux. J'accroche un peu moins quand le tempo se ralentit comme sur les plus doom "Ravenous" et "The grand design", mais quand ça riffe avec plus d'entrain, c'est clairement jouissif ! Entre les mélodies et les relances, difficile de ne pas succomber à "A thousand dreams away", la perle de ce mini album, même si "Scars" se défend pas mal non plus (mais va un peu trop lorgner du côté de Mars Red Sky pour être mon favori). Greyborn montre avec ses cicatrices qu'il a un passé et un avenir, c'est tout ce qui importe à présent.

Oli

Publié dans le Mag #60