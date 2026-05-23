Great Panic Roger a sorti quelques titres depuis 2021 (deux fois 5), mais ceux présents sur Anger box rebattent les cartes car les influences post-punk et le goût d'Arnaud pour l'électro ont laissé beaucoup de place aux saturations, à la noise et à des rythmes rock infernaux. Taillées pour la scène où il sera rejoint par un batteur (car c'est un projet solo), les nouvelles compos vont pouvoir embraser un public jamais rassasié de sonorités un peu crades et d'énergie brute. Difficile de prévoir laquelle des cinq mettra le plus le feu tant elles sont incandescentes... Les changements de rythmes de "Disappointed", les accès de rage de "Get back on my feet", la rythmique binaire de "Good to be here" et son dynamisme apporté par le riffing, les cassures de "Rose" ou la montée en intensité de "Stuck", chacune des tracks contient son lot de petits trucs qui fonctionnent tous à merveille à l'écoute dans son salon, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour imaginer le rendu live et se projeter dans une fosse en sueur. Les groupes dans la mouvance Metz, The Psychotic Monks, It It Anita, Daughters... ne manquent pas, mais un projet aussi réussi et porté par un seul homme mérite une attention particulière. Alors, on va surveiller ça de près !

Oli

Publié dans le Mag #69