Si tu aimes les entrées en matière progressives et sombres comme "To bring you my love" de PJ Harvey ; si tu savoures les jolies chansons intimistes et vibrantes comme celles de Cat Power ; si tu kiffes les constructions originales et audacieuses comme celles de CocoRosie ; si tu as un certain penchant pour le rock belge ; et si en plus, tu te rappelles au bon temps de Venus, alors il faut que tu jettes une oreille à Gravas. Parce que ce trio belge regroupe un peu tout cela, pas forcément tout sur le même morceau (et c'est plutôt préférable sinon, ça serait un peu chargé...), mais en parcourant les 13 titres de leur premier album, tu pourras retrouver toutes ces sympathiques composantes, et même plus.



Gravas, c'est Aurélie Gravas (chant et guitare), Françoise Vidick (chant et percussions) et Marc A. Huyghens (guitare), ces deux derniers ayant fondé ensemble Joy en 2008, dans lequel Aurélie Gravas avait déjà participé. En résumé, ces trois là se connaissaient déjà bien avant de vouloir partir sur ce projet commun. Un projet qui se concrétise donc avec ce premier album éponyme, pour 45 minutes de rock folk recherchée, développée dans des titres aux rythmes et sonorités parfois hallucinogènes, jouant avec les boucles et les ellipses. Avec des textes majoritairement en anglais, mais qui fait aussi place à quelques titres en français, les voix lumineuses et fragiles d'Aurélie et de Françoise se mêlent délicatement aux multiples tableaux mélodiques et mystiques. À l'instar de l'artwork de l'album (une œuvre d'Aurélie, également peintre), la musique de Gravas est un univers qui se déploie en de multiples couches, qui ouvrent aux interprétations et au voyage. Un voyage qui, sans être totalement disruptif dans l'univers de l'indie rock, sait apporter sa petite touche personnelle, peut-être la petite touche belge en plus, sûrement une petite touche Gravas en plus.

Eric

Publié dans le Mag #65