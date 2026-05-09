Au chant et à la basse de Grandma's Ashes, Eva s'occupe aussi de répondre à nos questions à propos de leurs récents concerts, de la tournée à venir et bien sûr du nouvel album !

grandma's ashes La première question concerne votre actualité brûlante, vous revenez de Corée, comment ça s'est passé là-bas ?

C'était génial ! Le public coréen a été tellement accueillant et réceptif ! Le voyage en lui-même était vraiment enrichissant et on a adoré prendre la température de l'effet que fait notre musique dans un pays d'Asie. Ça nous a donné envie de faire une vraie longue tournée hors Europe.



On trouve des expat' français à la "French night" du Zandari Festa ?

Quelques-uns oui, surtout des journalistes, photographes. On a croisé essentiellement des artistes et pro d'autres pays, ça aussi c'était très enrichissant !



Votre musique peut toucher le monde entier. Tourner à l'étranger est-il un objectif à court ou moyen terme ?

Absolument, on se rend vraiment compte depuis qu'on tourne hors de la France que notre impact est différent à l'étranger. Le public espagnol, par exemple, est beaucoup plus familier avec les musiques rock et metal et est plus accueillant au premier abord qu'en France, où on sent parfois un peu de timidité lors de nos lives.



Il y a des pays qui vous attirent plus ?

L'Allemagne, ça tombe bien, on y va en avril ! Autrement, il y a le Japon, la Chine, l'Amérique du sud...



Je vous ai vues sur scène, il y a quelques semaines à Tourcoing, vous avez joué quasi tout le nouvel album et presque dans l'ordre, vous avez fait une croix sur le passé ?

Non, mais on doit faire des choix pour que le set ne dure pas 2h non plus, on a parfois même envie de jouer des chansons du premier EP, mais on a avant tout envie de partager les nouvelles chansons avec notre public, et d'offrir une expérience complète pendant au moins 45 minutes de show, puisque l'ordre des chansons est introspectif et la setlist est faite pour créer une expérience émotionnelle.



Ce n'est pas un peu difficile de jouer des titres inconnus du public alors que l'album n'est pas encore sorti ?

Ça va, on observe avec curiosité comment nos chansons sont reçues alors que personne ne les connaît. C'est amusant de voir les yeux s'écarquiller avec l'introduction du growl dans le set.



Avec l'artwork, on a aussi l'idée que vous avez changé, l'image de vous trois sur les pochettes est mise de côté au profit d'une photo un peu dérangeante, vous vouliez montrer que vous aviez aussi des messages à faire passer ?

On voulait quelque chose de moins baroque, un peu plus droit au but, marquant et impactant : un gros plan dérangeant.



grandma's ashes Le stoner n'est pas forcément associé à un style où les revendications sont nombreuses. Vous, vous n'hésitez pas à évoquer des situations personnelles conflictuelles ou des sujets géopolitiques, la musique n'est donc pas qu'un truc fun... ?

On trouve des revendications dans un peu tous les styles de musique, il faut se pencher un peu sur les sous textes, ou parfois les interviews des artistes.



Comment on en vient à intituler un album Bruxism ?

Je suis arrivée en répète après un rendez-vous chez le dentiste pour une dent cassée à cause du bruxisme lié au stress. Comme on composait la chanson "Sufferer" à l'époque, qui parle de micros agressions dans son quotidien, j'ai proposé aux filles d'appeler l'album futur Bruxism, comme le nom était phonétiquement impactant en plus de son sens, on l'a gardé en tête tout le long de la composition de l'album.



Dans mon article, j'évoque le fait que le mot, s'il n'existait pas, aurait pu être une invention mêlant "brutalité/bruit/sexy/masochisme", ça vous plaît ?

Je ne sais pas si sexy et masochisme sont vraiment des thèmes qui représentent l'album. Ce serait plutôt de l'empowerment, de l'amertume et de la colère. En revanche, est-ce que c'est une question qui aurait été posée de la même manière à un groupe masculin ?

Si le groupe avait choisi cette pochette, sans aucun doute !



Le clip de "Cold sun again" est bien plus fouillé que ceux de "Sufferer" ou "Saints kiss", c'est une question de budget qui dicte la direction d'un clip ?

Non, c'est une question de thématique et d'envie de raconter une histoire, d'avoir un scénario et une narration plutôt.



grandma's ashes Vous savez ce qui fait qu'un clip fait 40.000 vues en 1 mois et un autre 20.000 en 4 mois ?

Parfois un coup de chance de l'algorithme, parfois un bon timing de sortie...



Ces chiffres, ceux des plateformes, des réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous suivez ou ce n'est qu'accessoire ?

On les suit parce que c'est nécessaire. Parfois, ces chiffres ne sont pas très fiables pour indiquer de la réussite ou une bonne marche à suivre, mais c'est tout de même un outil dont on ne peut plus faire abstraction en 2025.



Grandma's Ashes prend réellement vie sur scène, il y a encore des dates en 2025 et une belle tournée en 2026, vous vous imaginez déjà au printemps prochain ou vous êtes davantage dans l'instant présent ?

Je pense qu'on a hâte d'être à chaque date. Les nouveaux morceaux nous galvanisent, ils sont stimulants à jouer en live, mais on a aussi hâte de savoir les jouer sur les bouts des doigts avec l'expérience et de voir notre propre expérience scénique évoluer.



En 2023, vous étiez au Hellfest, ne pas y être en 2026 est une déception ?

Nous avons évidemment envie d'y retourner. On ne sera pas dans l'édition 2026, mais avec un peu de chance et le succès de notre tournée Bruxism, en 2027 qui sait...

C'est tout ce qu'on souhaite aux Grandma's Ashes ! Merci à elles et en particulier à Eva, mais également à Marine chez Verycords.

Photos : Oli