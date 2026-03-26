En écoutant un album, on pense toujours à ce qu'on va en dire et là, je pensais faire une accroche sur le titre (Bruxism) en pensant que c'était un néologisme. Mais une rapide recherche vient combler ma lacune, le bruxisme définit le fait de grincer des dents, c'est une maladie et c'est remboursé par la sécu donc pas évident de s'en moquer... Par contre, on a bien en tête le style de bruit que ça fait et l'inconfort que ça provoque pour les voisins. C'est certainement cela qu'ont voulu évoquer les Grandma's Ashes et pas créé un mot illustrant, pourquoi pas, un mix de brutalité/bruit/sexy/masochisme comme pourrait le laisser penser l'artwork. Ce dernier est bien dérangeant avec un côté torture acceptée de face et domination malsaine de dos, de quoi faire réfléchir certains sur ce qu'ils imaginent d'un côté et la réalité de l'autre...



On est loin de l'ambiance "réunion de sorcières" de This too shall pass avec donc une image bien plus moderne et si la musique a peu évolué depuis ce premier excellent album, le premier contact qu'on a avec le disque correspond davantage aux textes qui font la part belle aux maux physiques comme aux douleurs psychologiques, des souffrances subies et donc un message différent de celui de femmes préparant un mauvais coup (de couteau ?). L'imagerie du premier opus colle parfaitement au style musical (celui des Dead Witches, de Witchcraft ou de Witchorious ?), avec celui-ci, le trio s'affranchit donc de certains codes et s'offre un peu de libertés car leurs goûts musicaux ne doivent pas décider de leur paraître ou de leurs idées.



Sur leur base stoner au son plus que grassouillet (quelle disto !), les filles apportent autant de douceur (quelle voix !) que de déchirures (quelle voix !!!) jouant sur les tessitures comme avec des vides pour entrechoquer les corps et les âmes. Au chant, ce sont les mélodies qui dominent, l'intelligent mariage avec une guitare plus pointue rappelle les grandes heures des Queens Of The Stone Age quand leur harmonie était implacable. En ajoutant un peu de détails (quelques mots en double chant ou une basse qui se détache, comme sur "Empty house" par exemple), Grandma's Ashes gagne en subtilité et nous en émerveillement. Et si les textes se durcissent, l'ambiance peut rester à la caresse ("Sufferer"), le ton ne monte qu'épisodiquement mais la violence risque alors de surprendre l'auditeur inaverti, "Flesh cage" ou "Dormant" se terminant avec un impressionnant déluge de growl. Juste à l'opposé du chant onirique de "Neutral life neutral death" ou de la beauté progressive de "Calix".



Baudelaire adorerait Grandma's Ashes, sublimer les écorchures avec de ravissants pansements, c'était son talent. Et un peu comme chez lui, là, dans Bruxism, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et âpreté.

Oli

Publié dans le Mag #68