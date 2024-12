Power trio féminin parisien, à la croisée du rock progressif et du stoner, créé en 2017, nous avons eu le plaisir de rencontrer les membres du groupe Grandma's Ashes : Eva, Edith et Myriam après leur fabuleux set au Motocultor .

GrandMa's Ashes Comment travaillez-vous ? Qui fait quoi dans le groupe ?

Nous travaillons énormément ensemble que ce soit la musique ou les paroles. Chacune amène ses idées et les thèmes dont elle a envie de parler. Ensuite, on jam toutes ensemble. En général, Eva retravaille le texte pour que cela soit "chantable". Puis, nous retravaillons le morceau.



Votre album This too shall pass sorti en 2023 parle d'amour, d'amitié, de deuil, de rupture. J'ai une question un petit peu plus personnelle car vous avez un titre "Aside" qui parle d'un coming out laborieux. Est-ce quelque chose qui vous touche particulièrement ? Est-ce autobiographique?

Edith : C'est un texte que j'ai écrit, inspiré de mon expérience personnelle, de mon coming out au lycée qui a été compliqué avec ma famille, même si maintenant tout est réglé. J'ai pensé que je n'étais pas la seule à avoir vécu cela. Je viens de la campagne et en arrivant à Paris, j'ai rencontré tout un tas de personnes qui avait quitté leur famille pour en trouver une deuxième, avec des personnes qui partagent le même vécu, les mêmes valeurs. J'avais vraiment besoin d'écrire ce texte. Nous avons fait le clip car nous avions vraiment envie d'illustrer cette chanson et de la mettre en scène. On ne se voyait pas faire quelque chose de généraliste sur ce thème du coming out. Nous voulions montrer la violence que cela peut être.

Nous avons choisi de mettre l'eau au premier plan dans le clip parce que cela représente le fait de se sentir noyer sous ses émotions et face à des familles hostiles. Cette chanson est donc totalement personnelle et elle a eu beaucoup d'échos. Nous appréhendions la réaction du public car nous n'avions pas l'habitude de porter un message aussi fort. Nous avons pris un risque mais nous avons reçu beaucoup de messages de soutien de parents qui souhaitent soutenir leurs enfants et les amènent à nos concerts. A notre grande surprise, car nous nous attendions à des messages de haine comme beaucoup d'artistes LGBT en France, comme Hoshi ou Angèle qui s'est pris une vague d'insultes en France. Nous avons désormais un public plus queer à nos concerts, cela a ramené de la diversité.

Dans ce clip, notre message était intergénérationnel. Cela a été aussi un tournant dans la manière d'écrire nos chansons car c'est la première fois que nous mettions vraiment de nous, ce n'était plus métaphorique. On ose plus.



Je voulais vous parler de votre style musical et vous remercier de votre concert car j'ai passé un très bon moment. Votre musique est calme, douce et puis par moments, cela explose mais sous forme d'une violence maîtrisée. Nous en discutions avec Nolive et nous trouvions que vous aviez un petit côté The Smith avec une rythmique, une construction de morceau assez semblable.

Merci ! C'est un super compliment !!! Effectivement, c'est marrant que tu en parles car on a beaucoup écouté The Smith.

On galère un peu à mettre des mots sur ce que nous faisons au niveau style musical. On se rend compte que plus on avance, plus on réalise qu'on fait du Rock. On écoute énormément de choses différentes. On écoute aussi bien du Post Rock, du Prog seventies old school, du Hard Rock, beaucoup de Pop aussi... il y a comme un canevas de base avec des moments planants assez lyriques et des moments où ça explose de violence. Puis, on va intégrer des éléments selon nos inspirations du moment. C'est un peu un exercice d'équilibriste pour en faire un mélange qui nous ressemble.



GrandMa's Ashes Comment vous avez abordé votre prestation au Motocultor ? De la pression ou pas ?

On revenait de 2 semaines de vacances donc globalement, nous étions assez détendues ! On s'était tellement mis la pression pour le Hellfest 2023 qui était tombé seulement 2 semaines auparavant... là, on avait toute l'année pour se préparer pour le Motoc. Ici, on a rencontré des gens super cools et l'ambiance est vraiment super agréable ce qui nous a permis de bien nous mettre en condition sans nous stresser. C'était aussi l'aboutissement d'une année de tournée. Nous nous sommes senties à l'aise. Après le Hellfest, tout paraît moins stressant, moins grand même quand c'est aussi grand ! L'accueil du public joue aussi énormément : les gens commençaient à crier avant qu'on arrive, personne ne doutait de nous donc, on arrive, on est vraiment légitime, à l'aise, dans notre élément et on fait ce qu'on a à faire sans se poser de questions. C'est hyper agréable de jouer devant un public, qui, même s'il ne nous connaît pas, nous attend. Cela déstresse complètement.

On avait hâte de venir au Motocultor . Depuis le Hellfest, on a toujours envie de retrouver cette ambiance de festival qui est grisante.



Vous avez pris votre pied alors ?

Ah mais grave !!

Eva : Je ne me souviens même plus du concert tellement j'étais dedans ! Cela me retombera dessus dans 2 ou 3 jours. J'ai dissocié complètement tellement je me sentais bien.



Comment vous est venu le nom de votre groupe ? Les cendres de mamie ! Est-ce que vos mamies sont au courant au moins ?

(rires) Eva : Ma mamie a été au courant, malgré elle, lors d'un concert où le présentateur a traduit le nom de notre groupe. Et j'ai entendu ma grand-mère dire : "Quoi !?" (rires)

Le nom nous est venu, avant la venue d'Edith, avec Myriam. On voulait un nom qui interroge, un peu cynique. Avec le recul, malgré les difficultés pour l'épeler au début, on se rend compte qu'on a très bien fait, car il y a quelque chose de l'héritage et de l'héritage féminin dans ce nom de groupe. Ça nous colle très bien et cela fait melting pot d'influences et de la façon dont nous composons notre musique.

Plusieurs fois, on nous a fait la remarque comme quoi notre nom était trop compliqué, trop long et glauque !



GrandMa's Ashes Si un jour, j'ai des petites filles musiciennes, j'aimerais trop qu'elles trimballent mes cendres à chaque concert !

(rires...) Mais tu sais, à nos premiers concerts, on jouait avec un super beau vase chinois ! Mais, on a eu peur de le casser et on l'a enlevé.

Mais on pense qu'on va remettre quelque chose !



Quelle est votre actu ? Votre album est sorti en 2023... D'ailleurs This too shall pass m'a fait penser à Gandalf...

Il y a, effectivement, une chanson un peu inspirée du Seigneur des Anneaux.

Notre première actu est de prendre des vacances car cela fait 2 ans que nous tournons non-stop. Nous avons un automne un peu moins chargé qu'habituellement. On va se poser pour réfléchir plus précisément à la suite. On sait déjà dans quelle inspiration on va partir. On a déjà plein d'idées. Cela va être le moment de reprendre des forces pour les concrétiser et sortir un album en 2025.



La question bateau arrive comme vous êtes un trio féminin : la place de la femme dans le Rock/Metal ? Votre expérience ? L'évolution ?

Nous, on a beaucoup de chance, car on a été très rapidement accepté sans trop subir d'actes misogynes ou sexistes. On a vraiment commencé labellisé "groupe de stoner" et la communauté stoner, en France, est super inclusive. On a été super bien accueilli, on s'est fait des amis, créé des contacts. On dénote toujours un petit peu car il y a peu de groupe féminin, en tout cas, exclusivement féminin. On voit une réelle progression de l'insertion des femmes dans les musiques extrêmes ces dernières années. Que ce soit sur scène, à la technique ou dans le pit. Notre rôle est tout petit mais pour certaines femmes, notre groupe, a contribué à leur permettre de se réaliser.

Merci à Eva, Edith et Myriam de nous avoir accordé tout ce temps et avec lesquelles, j'ai passé un très bon moment entre rires et émotions. Hâte de vous revoir sur scène !

Photos : Nolive