Derrière le collectif Grand Sbam, se trouvent des figures très connues de l'asso-label lyonnais Dur et Doux : auteurs et arrangeurs, Antoine Arnera et Guilhem Meier de PoiL mènent à la baguette une troupe composée de Boris Cassone (PoiL), Jessica Martin Maresco (ICSIS), Marie Nachury (Brice et sa Pute), Anne Quillier (Saint Sadrill) et des spécialistes instrumentaux tel que le cymbaliste moldave Mihaï Trestian ou Grégoire Ternois au Marimba. Voilà pour la présentation très succincte de cette formation dont la musique complètement barrée et imprévisible peut laisser quelques séquelles cérébrales après une voire plusieurs écoutes.



Le Grand Sbam nous présente son deuxième disque, Furvent, inspiré par le roman sci-fi/fantastique "La Horde du contrevent" d'Alain Damasio et par la symbolique du Yi King. Un disque dont la composition défie toutes les règles et tout conformisme, repoussant constamment les limites du possible à travers des plages soigneusement écrites dans lesquelles chaque silence et élan d'impétuosité ne sont laissées au hasard. L'octuor sait à la fois s'accommoder à des pièces composées pour voix et piano ("Nephesh") où à des orchestrations mettant à l'honneur la percussion ("Yi Yin - Li (Le feu)"). L'univers contrasté et coloré de Fervent rappelle inévitablement celui de Magma avec le côté "mise en scène" en sus, car l'ensemble lyonnais joue masqué. Et c'est ce qui fait peut-être défaut à ce disque : cette musique jazz/prog/expé/contemporaine est clairement taillée pour la représentation live. Il parait juste d'affirmer que l'écouter et l'apprécier sur support physique n'est au final que la moitié de l'expérience auditive de cette œuvre riche et belle.

Ted