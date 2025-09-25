Un p'tit coup de folk rock bien fichu, parfait pour accueillir le printemps avec cette montée progressive des températures, ce désir de fuir les villes pour aller se promener dans la nature, percevoir les bruits, les fragrances saisonnières ? Alors Grand Camino peut évidemment s'écouter en toute saison, mais cette folk aérienne un peu pop est parfaite pour se rafraichir les méninges, s'aérer l'esprit, et colle pas mal avec l'arrivée du printemps. Esther et Elie, le duo nancéen qui se cache derrière Grand Camino propose pour ce premier album (après l'EP Mountain faces sorti en 2022), 10 titres poétiques, où Esther chante essentiellement en anglais (il y a la chanson "Los Monegros" qui fait exception à la règle), parfois accompagnée d'Elie au chant, toujours accompagnée d'Elie à la guitare. Sinon, la basse, batterie et claviers complètent la formation et Magon est invité sur un titre. Il y a une certaine évidence que cette musique pourrait être la B.O. d'un voyage dans des grands espaces, peut-être vers le désert de Los Monegros, ou là où l'on trouve les fleurs sauvages, les pierres qui dorment, le soleil ardent. On pourra faire ce voyage à pied, en voiture, à cheval, mais on y trouvera la plénitude, la lumière, la beauté, de ces impressions qui se dégagent de ce premier album de Grand Camino.

Eric

Publié dans le Mag #65