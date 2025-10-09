Tous les 4 ans, un album de 10 titres : No one hears us en 2017, Demiurgia en 2021 et voici Riding on the chaos pour 2025. Une production métronomique pour un résultat dissymétrique. Dissymétrique dans le sens où chaque morceau est une surprise tant le quatuor nantais a l'art de nous surprendre à chaque changement de piste, sans toutefois de sortie de piste. Car depuis le premier album, l'éventail musical est grand, puisque l'on va taper dans l'indie rock, la pop, l'indus, l'electro, le rock psyché, ambiant, n'en jetez plus, la caisse est pleine. Encore que pour ce dernier album, ça se resserre un peu. Graceful a-t-il trouvé son terrain de prédilection ? Peut-être que oui, mais alors lequel ?



Avec Riding on the chaos, c'est globalement de l'indie rock atmosphérique aux nappes claires et aux guitares plutôt aériennes, qui viennent englober un chant plutôt en retrait, entre chuchotements et mélodie douce. À tel point que pour l'unique cover de l'album, à savoir "The pretender" des Foo Fighters, c'est une reprise toute en douceur, sans guitares saturées, avec une rythmique travaillée, et un changement d'orchestration au milieu du morceau tout en nuance. C'est d'ailleurs un petit jeu auquel les Nantais aiment bien jouer, rajouter un pont en milieu de titre, qui a parfois tendance à s'allonger pour sembler proposer un autre track.



Ce dernier LP est beaucoup plus doux que les précédents à l'instar de "Every morning" ou "Ectasy" qui terminent l'album, mais Graceful sait toujours sortir les crocs comme avec "Autochrone" qui envoie la basse lourde, la batterie explosive, et le chant qui passe du chuchotis au hurlement en l'espace d'un instant pendant lequel un riff de guitare zèbre l'espace. Avec Riding on the chaos, Graceful semble globalement plus apaisé, et nous offre encore un album surprenant et positivement perturbant.

Eric

Publié dans le Mag #65