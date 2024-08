J'ai été invité à l'émission radio Konstroy pour parler du W-Fenec (mais surtout du fanzine HuGui(Gui) les bons tuyaux) et je partageais la tranche horaire avec le groupe francilien Goul, qui a été suffisamment cool pour me passer son 1er EP. Do it again a été enregistré et produit en quasi complet do it yourself ; prises live, sur une console analogique 24 pistes, en faisant néanmoins appel à des gens plus spécialistes pour le mastering, et l'artwork (Jokoko, dont on reconnait bien la patte folle), avant de sortir ce digipak en autoproduction. S'il s'agit d'un 1er disque, les quatre Goul ne sont pas pour autant des jeunes louveteaux se lançant dans l'aventure du r'n'r, cela fait déjà quelques (dizaines ?) années qu'ils trainent leurs habits de gala (noirs bien sûr) dans les caves de la capitale et de ses abords. Après une entrée en matière un peu timorée ("Easy"), leur rock très bluesy prend son envol et s'accélère sur le titre éponyme "Do it again", les guitares se montrent alors aussi généreuses que peuvent (pouvaient ?) l'être des soirées parisiennes prometteuses ("Pigoul night", on appréciera au passage le jeu de mots de ces joyeux drilles) et nous emmènent virevolter avec elles ("So high") jusqu'au finish "Anyway", le plus punk de ces 5 titres, adapté d'un poème de Gabriel Garran.