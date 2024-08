This is not here No signal Destructuration What we are here for We could have been radiant Phosphenes

We could have been radiant, nous aurions pu rayonner, constat d'échec et désillusion après un Metanoia encore un peu optimiste... Mais non, l'homme n'a pas réagi et poursuit la lente destruction de son monde. Ces jolies fleurs qui parsèment la pochette pourraient donc bien se faner sur notre tombe et perdre de leur beauté. Pas très réjouissant mais assez en phase avec le propos, musical, de Goodbye Meteor qui cherche encore parfois un sursaut mais voit ses compositions davantage être marquées par la tristesse et plombées par une forme de désolation.



"This is not here" contemple les dégâts, on sent un peu de résignation avant l'arrivée d'une basse plus ronde qui redonne un peu d'énergie mais, c'est histoire de s'accrocher à quelque chose car les guitares semblent inconsolables. La suite est plus rythmée sans pour autant donner dans la joie excessive, on est juste plus à l'aise mentalement à l'écoute de la musique, comme si on pouvait un peu se sentir moins coupable. Une voix, comme un écho un peu fantomatique, traverse le mur instrumental sans qu'on sache si ce signal en est vraiment un. On arrive au cœur de l'opus avec un duo qui se complète, d'une part "Destructuration" qui allie lourdeur et noirceur et d'autre part "What we are here for" plus ouvert et lumineux, on progresse vers un horizon plus dégagé, on reprend espoir, l'un ne va pas sans l'autre... La conclusion reste la même, "We could have been radiant", il y avait tellement de belles choses à construire et on n'en a pas été capable, il y avait tant à protéger... c'est donc résignés que les Goodbye Meteor lâchent leurs derniers riffs, saturés. Enfin presque dernier car il y a encore "Phosphènes", non pas des apparitions lumineuses mais des mots lus par une voix féminine, un texte écrit par Cédric, guitariste, qui résonne ici comme une homélie.



Si c'est un premier album, We could have been radiant ressemble à la fin d'une histoire commencée il y a quelques années, Goodbye Meteor referme un chapitre réussissant à donner envie à ceux qui vont les découvrir d'aller fouiner davantage dans leur passé mais aussi à espérer qu'un autre chapitre pourra s'ouvrir, peut-être vers d'autres cieux, peut-être vers les mêmes, après tout, le combat n'est certainement pas terminé, sans être radieux on pourrait au moins survivre...