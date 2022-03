Les 5 gaillards de Goodbye Meteor se réclament du Nord et de ses paysages qui sont une source d'inspiration de leur musique, renseignements pris, ils sont Picards. Pas franchement nordistes donc, juste Haut-de-Français et donc pas de brillants monts des Flandres, pas de larges plages de sable fin, pas de sombres terrils, la Picardie offre des sites bien moins excitants (sauf sur sa sublime côte), on est plus sur du champ ouvert tel celui de l'artwork, Dramatic View ? Et bien non, la vue n'est pas encombrée et on peut admirer le ciel étoilé loin de la pollution lumineuse, on peut se laisser porter par un clavier, deux guitares, une basse et une batterie sans se laisser emmerder par un chanteur. On peut faire du post-rock et faire défiler les planètes, les comètes et autre astronefs lors de trois morceaux relativement courts (pour ce style) et sans titre (si ce n'est "Tape one", "Tape two" et "Tape three", même pas un "Tape worm" ou une "Tape nade").



A la une, à la deux, à la trois, on se met à l'eau avec un son très clair (qui sonne très Mogwai et ce n'est pas pour me déplaire), une sonorité qui traverse tout le titre et fait fi des cahotements rythmiques et des relances de quelques riffs pour nous servir de phare. On suit donc cette lumière et on se retrouve (trop) rapidement sur une autre piste. Des nuages passent, il fait plus sombre mais cette guitare cristalline reste auprès de nous, en fait, elle est omniprésente sur cet EP, c'est le fanion agité par les Goodbye Meteor pour qu'on les repère au cœur de grandes étendues. Elle se fait ici réconfortante quand ça s'obscurcit, rassérénante quand ça s'emballe, la basse vient lui voler un peu la vedette sur la fin du titre mais c'est elle qui émerge des nappes de synthé qui débutent "Tape three", quand bien même elle emboîte le pas de la batterie, elle conserve tout son charme, c'est elle le météore que l'on cherche à suivre et qui trop vite nous dit au revoir.

Oli