Ta nuit a été trop courte ? Ta journée te semble très longue ? Tu es abonné depuis peu à la loi de Murphy ? Alors rien de mieux qu'une bonne rasade de musique qui fout la banane en guise d'anti-dépresseur. Et ce sont les Normands de The Goggs qui peuvent facilement de redonner la patate avec ce troisième EP Howlin'. Du bon power rock classique boosté aux cuivres. Le tempo soutenu va t'obliger à te lever tes p'tites fesses de ton canapé, les cordes juste saturées comme il faut vont te faire desserrer des dents et les trompettes en stéréo te détendront tous tes petits muscles contractés par les problèmes. Pour terminer la thérapie, laisse-toi guider par le chant en anglais, clair et mélodique qui complète à merveille le style du quintet. The Goggs t'offre en plus un petit jeu : retrouver les 4 tracks symbolisés par certains dessins sur la pochette de cet album. Ah oui, tu l'auras noté, le petit problème, c'est qu'il n'y a que 4 titres. Alors soit tu peux rechercher leurs anciennes productions (1 EP en 2012 Save our souls et 1 LP en 2015 Deadly sins), soit tu appuies sur le bouton "en boucle", ça marche aussi très bien.

Eric