Je ne sais pas vraiment si le funk rock psychédélique instrumental (ou pas d'ailleurs) est quelque chose qui est en vogue, à moins qu'il n'ait jamais vraiment totalement disparu, mais je commence à relever qu'on nous en propose de plus en plus à la rédaction, et que mes dernières joies en matière de disques viennent souvent de ce rayon (coucou Khruangbin et Surprise Chef !). Celui du trio originaire d'Afrique du Sud Goblyns vient de Berlin, une ville bouillonnante de créativité qui abrite leur écurie Crazysane Records, qu'on connaît bien ici (Zahn, Zement, Autisti, Yass, Closet Disco Queen, Havemeyer...). Souvent gage de qualité, ce label nous propose la sortie de Three sisters, le 2ème album de ce groupe qui a le groove dans la peau, mais pas seulement. Cet album peut en effet assumer son côté funky sans problème ("Family man", "Auftauchen") avec les phrasés de guitares cristallines impeccables de Giovanni, mais peut aussi montrer son penchant rock psyché pesant ("Three sisters", "The move"). Majoritairement instrumental (c'est peut-être là son seul défaut, si on cherche la p'tite bête), c'est quand les voix font surface que nous le préférons. Elles apportent plus de couleurs et de profondeur, à l'instar de la mélancolique ballade "With you", touchante au possible, et l'entrainante "The move".

Ted

Publié dans le Mag #69